вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі 8 поліцейських затримували агресивного українця, який намагався автівкою збити чоловіка з дитиною

У Польщі 8 поліцейських затримували агресивного українця, який намагався автівкою збити чоловіка з дитиною
36-річний громадянин України у Варшаві намагався збити на тротуарі чоловіка з малолітнім сином і напав на поліцейських.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на polsatnews.pl, інцидент стався ввечері, 21 червня, в мікрорайоні Охота.

Все почалося з того, що громадянин України виїхав автомобілем на тротуар, де ледве не збив чоловіка з 7-річною дитиною. Причому він намагався свідомо наїхати на них, а коли ті почали втікати, ще й погрожував їм вогнегасником.

На місце викликали патруль поліції, який намагався вгамувати агресивного українця. Спочатку тривала словесна розмова, під час якої чоловіка пробували переконати вийти з авто, однак він не реагував і почав ображати правоохоронців, а також погрожувати їм. Зрештою, українець обприскав поліцейських з вогнегасника. Після цього його намагалися силою витягнути з авто та закувати в наручники. Порушник і надалі поводився агресивно, тому проти нього застосовували сльозогінний газ.

Але і це не заспокоїло громадянина України. Він увесь час виривався й пробував втекти. Згодом на місце прибуло ще кілька патрулів поліцейських. Лише увісьмох і за допомогою електрошокера тим вдалося скрутити агресивного чоловіка і одягнути на нього наручники. Попри це, навіть дорогою до лікарні той поводився неадекватно й весь час бився головою об стіну: поліцейські змушені були одягнути йому каску.

Вже в лікарні українця прив’язали до ліжка й вкололи йому заспокійливе, але і це не зовсім подіяло. Він зривав мотузки й не підпускав до себе лікарів. Зрештою, тим вдалося взяти аналіз на вміст наркотичних та психотропних речовин в організмі порушника, адже його поведінка вказувала саме на це. До отримання результатів чоловіка залишили в лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, затримання, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі 8 поліцейських затримували агресивного українця, який намагався автівкою збити чоловіка з дитиною
Сьогодні, 12:07
Спогади про останнього свідка розстрілів у Луцькій тюрмі
Сьогодні, 11:50
Розшукали 23-річну дівчину з Волині, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 11:46
Вдячність за працю: підприємець пригостив полуницею волинських медиків. ФОТО
Сьогодні, 11:36
У Луцьку на Відродження облаштують новий сквер
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
У Польщі українець помер під час затримання поліцією із застосуванням електрошокера У Польщі українець помер під час затримання поліцією із застосуванням електрошокера
18 листопад, 2020, 12:35
У Польщі затримали п'яного українця, який закидав камінням два автoмoбілі У Польщі затримали п'яного українця, який закидав камінням два автoмoбілі
25 травень, 16:25
У Польщі заарештували українця, який викрав у жінки з банківського рахунку велику суму грошей У Польщі заарештували українця, який викрав у жінки з банківського рахунку велику суму грошей
28 березень, 17:02
Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: у Польщі ловили п'яного водія з України Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: у Польщі ловили п'яного водія з України
16 березень, 16:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
22 червень, 09:13
 1
У Польщі 8 поліцейських затримували агресивного українця, який намагався автівкою збити чоловіка з дитиною
Сьогодні, 12:07
 0
Спогади про останнього свідка розстрілів у Луцькій тюрмі
Сьогодні, 11:50
 0
Розшукали 23-річну дівчину з Волині, яка зникла декілька днів тому
Сьогодні, 11:46
 0
Вдячність за працю: підприємець пригостив полуницею волинських медиків. ФОТО
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8