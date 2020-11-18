У Польщі 8 поліцейських затримували агресивного українця, який намагався автівкою збити чоловіка з дитиною





Як пoвідoмляє



Все почалося з того, що громадянин України виїхав автомобілем на тротуар, де ледве не збив чоловіка з 7-річною дитиною. Причому він намагався свідомо наїхати на них, а коли ті почали втікати, ще й погрожував їм вогнегасником.



На місце викликали патруль поліції, який намагався вгамувати агресивного українця. Спочатку тривала словесна розмова, під час якої чоловіка пробували переконати вийти з авто, однак він не реагував і почав ображати правоохоронців, а також погрожувати їм. Зрештою, українець обприскав поліцейських з вогнегасника. Після цього його намагалися силою витягнути з авто та закувати в наручники. Порушник і надалі поводився агресивно, тому проти нього застосовували сльозогінний газ.



Але і це не заспокоїло громадянина України. Він увесь час виривався й пробував втекти. Згодом на місце прибуло ще кілька патрулів поліцейських. Лише увісьмох і за допомогою електрошокера тим вдалося скрутити агресивного чоловіка і одягнути на нього наручники. Попри це, навіть дорогою до лікарні той поводився неадекватно й весь час бився головою об стіну: поліцейські змушені були одягнути йому каску.



Вже в лікарні українця прив’язали до ліжка й вкололи йому заспокійливе, але і це не зовсім подіяло. Він зривав мотузки й не підпускав до себе лікарів. Зрештою, тим вдалося взяти аналіз на вміст наркотичних та психотропних речовин в організмі порушника, адже його поведінка вказувала саме на це. До отримання результатів чоловіка залишили в лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 36-річний громадянин України у Варшаві намагався збити на тротуарі чоловіка з малолітнім сином і напав на поліцейських.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на polsatnews.pl, інцидент стався ввечері, 21 червня, в мікрорайоні Охота.Все почалося з того, що громадянин України виїхав автомобілем на тротуар, де ледве не збив чоловіка з 7-річною дитиною. Причому він намагався свідомо наїхати на них, а коли ті почали втікати, ще й погрожував їм вогнегасником.На місце викликали патруль поліції, який намагався вгамувати агресивного українця. Спочатку тривала словесна розмова, під час якої чоловіка пробували переконати вийти з авто, однак він не реагував і почав ображати правоохоронців, а також погрожувати їм. Зрештою, українець обприскав поліцейських з вогнегасника. Після цього його намагалися силою витягнути з авто та закувати в наручники. Порушник і надалі поводився агресивно, тому проти нього застосовували сльозогінний газ.Але і це не заспокоїло громадянина України. Він увесь час виривався й пробував втекти. Згодом на місце прибуло ще кілька патрулів поліцейських. Лише увісьмох і за допомогою електрошокера тим вдалося скрутити агресивного чоловіка і одягнути на нього наручники. Попри це, навіть дорогою до лікарні той поводився неадекватно й весь час бився головою об стіну: поліцейські змушені були одягнути йому каску.Вже в лікарні українця прив’язали до ліжка й вкололи йому заспокійливе, але і це не зовсім подіяло. Він зривав мотузки й не підпускав до себе лікарів. Зрештою, тим вдалося взяти аналіз на вміст наркотичних та психотропних речовин в організмі порушника, адже його поведінка вказувала саме на це. До отримання результатів чоловіка залишили в лікарні.

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