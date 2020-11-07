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На ремонт головного корпусу луцького «політеху» спрямують 2 мільйони гривень

На ремонт головного корпусу луцького «політеху» спрямують 2 мільйони гривень
Виділили 2 мільйони гривень на капітальний ремонт головного корпусу Луцького національного технічного університету.

Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова розповіла, що 2 мільйони гривень спочатку передбачали на реконструкцію парків та скверів, однак місто отримало субвенцію з держбюджету на реконструкцію скверу біля школи №26.

Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що коли у місті приймали зміни до освітньої програми, наголошували, що народний депутат України Степан Івахів, який є головою наглядової ради ЛНТУ, мав бажання допомогти університету з коштів соціально-економічного розвитку, які йому передбачені.

«Однак, згідно з бюджетним кодексом, він не може напряму ці кошти передбачити на університет, тому ми домовились з університетом, що нам надійде субвенція, яку ми передамо. Тобто, це технічна перекидка коштів», - додав Поліщук.

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Теги: Луцьк, ЛНТУ, корпус, ремонт
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