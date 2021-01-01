У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Галинівка магазин,
вул.Центральна,
Львівська, Хмелева
2. ПЛ-0,4 Л-3,4 від
КТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів Школа, Церква с.Свійчів вул.Макарова, Прифермська, Ліснича
3. ПЛ-10 Л-01-06 від ЛР-68, ЛР-164 до ЛР-151, 154 09:00-17:00 с.Зимно (частково)
4. ПЛ-0.4 Л-1,2.3 від
КТП-328 09:00-17:00 с.Черників повністю
5. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,
м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій,
вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинський
вул Сагайдачного 11-73,6-72;
Павлова 29
6. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21, 18-24
7. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45, 50-54
8. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськгаз м.Вол.-Волинський
вул.Ревуцького,
Лермонтова
Сагайдачного 83,83а
9. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Тараскіна, Сковороди, Солопа, Марусі Чурай, Сагайдачного 73
10. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Івана Богуна 12,22
Нестора Літописця,
Довженка,
Луцька 152а
11. ПЛ-0,4 Л-10 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський КНС вул.Берегового м.Вол.-Волинський вул.Кривоноса,
Івана Богуна,
Гонти, Зимнівська 4-26; Берегового 48/2; Луцька 150-152; Нестора Літописця 3 кв.1;2
12. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-45 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський маг. Мрія, ФОП Жуковський м.Вол.-Волинський
вул.Київська, Василівська,
Луцька 68-80
13. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-45 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Київська
14. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-264 09:00-17:00 с.Лудин майстерня
15. ПЛ-0.4 Л-2 від КТП-264 09:00-17:00 с.Лудин вул.Лесі Українки
16. КТП-166 09:00-17:00 с.Верба: Школа, водогін, буд. Культури, відд. Укрпошти, магазин, бари «Дует» та «Лілія» с.Верба вул.Садова, Шкільна, Ковельська
Горохівський район
1. КТП-241 9:00 – 17:00 с.Скриголово
Горохівський районний відділ освіти
2. КТП348 9:00 – 13:00 м.Горохів
Скважина №4, №5
Горохівське ВУЖКГ
Іваничівський район
1. Л-2 від КТП-212 9:30-16:30 с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 4
2. Л 46-02 від ЗТП-102 до КТПП-183 10:00-17:00 ФОП Козачук Л. В
ФОП Лукянчук М. Л.
ПрАТ "КИЇВСТАР"
ФО ПАРАДУХА В. В.
ФО Козачук І. Л.
ФО Парадуха Б. М.
КНП "Іваничівський РЦПМСД"
ФО Мазурчук М. Н.
ДП АГРОФІРМА "ЛУГА-НОВА"
ПП "УНІВЕРСАМ"
СОК "Риковичі Агро Продукт"
ФО БОЖИК С. І. с.Старий Порицьк – частково,
с.Риковичі - частково
3. ПЛ-10 Л-46-04 від ПС-35 Ст. Порицьк до ЛР-61, ЛР-5 10:00– 17:00 с.Радовичі: СВК «Перемога» (КТП-62); школа, медпункт, Укрпошта, магазин Хом̓як О. Я.; магазин Фісаюк С. М.; пункт прийому молока Кузьмич П.С.
с.Клопочин: медпункт, магазин Лук̓янчук М. Л. с.Клопочин (частково), с.Радовичі
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя. с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ЛР-45 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка с.Карасин, Карилівка, Стобихівка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 9:00 - 19:00 Відсутні с.Воєгоще вул.Жовтнева
Ківерцівський район
1.8:30-17:00
смт.Цумань вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00
с.Суськ
вул.Миру,
вул.1-го травня,
вул.Киричука,
вул.Ветеранів,
вул.Гвардійська,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки
с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №109
9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
3.
ПЛ-10кВ Л. 39-05
(ТП-108; ТП-110; ТП-107; ТП-92;
9:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське ПАТ "Тур"
Поворська сільська рада
Велицька сільська рада
ТзОВ "Західні лісові ресурси"
ФОП Польчук П.А
с.Ситовичі
с.Підріжжя
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Миронюк Т.С
ФОП Сонько С.О с.Облапи
Локачинський район
1. 9:00-17:00
Пятикори свино-комплекс.
с.Дорогиничі школа,дит.садок,
п-ць Мельник м-н,
п-ць Прокопчук м-н,
п-ць Козак майстерня,
п-ць Свиріпа корівник,
ФГ АГРО-БРФ,
ТзОВ Зібо с.Дорогиничі частково, Н.Цевеличі, смт.Локачі вул.Горелова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Автостоянка
СТО Сафрон
вул.Баранова (частково)
вул.Павлова
вул.Степова (частково)
вул.Гончарівка
вул.Левітана
вул.Львівська (частково)
вул.Городецька (частково)
вул.Кульчицької (частово)
Луцький район
1. 09:30-17:00
АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С., ОК «Лище Діброва», «А-Тера»
с. Гаразджа: церква, буд.культури, школа, артсвердловина, ФАП с.Гаразджа вул.Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола
2. ЗТП-464 09:00-16:30 Школа, будинок культури, ощадбанк, пошта, АТС, підприємство «Олдем». с.Липини вул.Спортивна, Космонавтів.
3. КТП-396, КТП-227, КТП-436 10:00-17:00 ТД «Нафтопродукти» - АЗС,
ФОП Мудрик П.С.,
ФОП Рибачук Т.Я. с.Чаруків, вул.Рибгоспна, Вокзальна
4. ПЛ-10 Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 9:30-15:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" – бригада №2, КЗС,
ФОП Шевчук О.Д. – кіоск,
Милушівське споживче товариство – магазин,
ФОП Стефанків Н.М. – зерносховище,
Кооператив «Масон»,
Церква с. Городище-1,
ФОП Редько В.Я. – кіоск,
ФАП с. Городище-1,
будинок культури с.Городище-1, вул.Миру, Дружби, Степова, Вербова, Окружна, Сонячна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-58-10 до ЛР-25 9:00-18:00 Клуб с.Красноволя,
ФОП Ющук Валентина Степанівна, ЗАТ "Електро" с.Красноволя, Лисняки
2. КТП-230 9:00-18:00 Магазини с.Положево
3. КТП-192 9:00-18:00 Магазини с.Пулемець
4. ПЛ-04 КТП-554 9:00-18:00 Магазини с.Пульмо
5. ПЛ-04 КТП-185 9:00-18:00 Магазини с.Світязь вул.Линівська
Любешівський район
1. 10:00-17:00
ДП «Любешівагроліс»; ТзОВ Любешівліспром»; «Волиньгаз»; АЗС ;КРРТ; ФОП Михайлюк Г.О.
Магазини; Церква; ФАП; Клуб; Контора с.р.; смт.Любешів (Частково вул.Незалежності)
с.Воля Любешівська(Частково)
2. ЩТП-337 10:00-17:00 с.Хутомир (Частково)
3. ПЛ-10кВ Л-10-06 від ПС 110 Любешів до ЛР-37 10:00-17:00 ФАП
Станція Київстар; ФОП Качула СТО; Лайф; ФОП Домальчук стоянка; ФОП Мартинчук Майстерня. с.Заріка
смт.Любешів (вул. Березня Частково )
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с.Кукли
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2. 10:00-17:00 с.Прилісне
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 Л-2
ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Л Українки15-27,35-43,20-22,28а-50 Полуботка19-29 Ціалковського18,20 Дольна1а-1г,2а-2г Глінки Павлова3-37 Л Українки14,6,8 Попова 1-14,18-24
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 Л-4
ТП-23 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Паркова Філатова1-19,2-22 Попова15-19 Л Українки1-13, 2-18 І Франка 1-29, 2-12б, 14а-32 Павлова 1,2
3.
ПЛ-04 кВ Л-4 Л-6
ТП-23 09:00-17:00 М Нововолинськ вул Жуковського12а-28,29-43,19 Дольна 2-16,1-19 Я Мудрого Йіалковського22-32,23-27 Ватутіна Жуковського1-27б, 2-12 Л Українки 24-28б
Ратнівський район
1. КТП-11 10:00-13:00 с.Замшани
2. КТП-15 13:20-17:00 с.Замшани
3. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди
4. КТП-38 10:00-16:30 с.Зоряне
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,
Хабаровська
2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна
Старовижівський район
1. 09:00-17:00
с.Дубечно вул:Робітнича, Молодіжна
Турійський район
1.
15:00-16:00
ФОП Добиш, Потапов, Янок, Трачук, Марчук, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Назарчук,Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалов, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Щищко, Шум- торговий павільйон, Потапова- магазин «Нектар», Кучеря- бар, Назарчук- аптека, приватбанк с.м.т.Турійськ вул.Луцька
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-102Л-2
10:00-16:30
с.м.т.Луків вул.Миру, Шевченка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Галинівка магазин,
вул.Центральна,
Львівська, Хмелева
2. ПЛ-0,4 Л-3,4 від
КТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів Школа, Церква с.Свійчів вул.Макарова, Прифермська, Ліснича
3. ПЛ-10 Л-01-06 від ЛР-68, ЛР-164 до ЛР-151, 154 09:00-17:00 с.Зимно (частково)
4. ПЛ-0.4 Л-1,2.3 від
КТП-328 09:00-17:00 с.Черників повністю
5. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,
м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій,
вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинський
вул Сагайдачного 11-73,6-72;
Павлова 29
6. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21, 18-24
7. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45, 50-54
8. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськгаз м.Вол.-Волинський
вул.Ревуцького,
Лермонтова
Сагайдачного 83,83а
9. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Тараскіна, Сковороди, Солопа, Марусі Чурай, Сагайдачного 73
10. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Івана Богуна 12,22
Нестора Літописця,
Довженка,
Луцька 152а
11. ПЛ-0,4 Л-10 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський КНС вул.Берегового м.Вол.-Волинський вул.Кривоноса,
Івана Богуна,
Гонти, Зимнівська 4-26; Берегового 48/2; Луцька 150-152; Нестора Літописця 3 кв.1;2
12. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-45 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський маг. Мрія, ФОП Жуковський м.Вол.-Волинський
вул.Київська, Василівська,
Луцька 68-80
13. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-45 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський
вул.Київська
14. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-264 09:00-17:00 с.Лудин майстерня
15. ПЛ-0.4 Л-2 від КТП-264 09:00-17:00 с.Лудин вул.Лесі Українки
16. КТП-166 09:00-17:00 с.Верба: Школа, водогін, буд. Культури, відд. Укрпошти, магазин, бари «Дует» та «Лілія» с.Верба вул.Садова, Шкільна, Ковельська
Горохівський район
1. КТП-241 9:00 – 17:00 с.Скриголово
Горохівський районний відділ освіти
2. КТП348 9:00 – 13:00 м.Горохів
Скважина №4, №5
Горохівське ВУЖКГ
Іваничівський район
1. Л-2 від КТП-212 9:30-16:30 с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 4
2. Л 46-02 від ЗТП-102 до КТПП-183 10:00-17:00 ФОП Козачук Л. В
ФОП Лукянчук М. Л.
ПрАТ "КИЇВСТАР"
ФО ПАРАДУХА В. В.
ФО Козачук І. Л.
ФО Парадуха Б. М.
КНП "Іваничівський РЦПМСД"
ФО Мазурчук М. Н.
ДП АГРОФІРМА "ЛУГА-НОВА"
ПП "УНІВЕРСАМ"
СОК "Риковичі Агро Продукт"
ФО БОЖИК С. І. с.Старий Порицьк – частково,
с.Риковичі - частково
3. ПЛ-10 Л-46-04 від ПС-35 Ст. Порицьк до ЛР-61, ЛР-5 10:00– 17:00 с.Радовичі: СВК «Перемога» (КТП-62); школа, медпункт, Укрпошта, магазин Хом̓як О. Я.; магазин Фісаюк С. М.; пункт прийому молока Кузьмич П.С.
с.Клопочин: медпункт, магазин Лук̓янчук М. Л. с.Клопочин (частково), с.Радовичі
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя. с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя.
2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ЛР-45 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка с.Карасин, Карилівка, Стобихівка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 9:00 - 19:00 Відсутні с.Воєгоще вул.Жовтнева
Ківерцівський район
1.8:30-17:00
смт.Цумань вул.Терешкової,
вул.Корольова,
вул.О.Кошового,
вул.Незалежності,
2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00
с.Суськ
вул.Миру,
вул.1-го травня,
вул.Киричука,
вул.Ветеранів,
вул.Гвардійська,
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Олика
вул.І.Франка,
вул.Довженка, (непарні)
4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00
с.Дідичі
вул.Л.Українки, буд. 1-4,6
вул.Чехова, буд. 3-9,11,13
вул.Миру, буд. 34-48,42а
вул.Польова, буд. (непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Підприємство з іноземними інвестиціями
"АМІК УКРАЇНА"
Колодяжненська сільська Рада
ПАТ "Ковельська ПМК-62"
ТзОВ "Ліси Волині"
Садівничий масив "Урожай"
Мале ПП"Козацька застава"
Кооператив «Будівельник»
Ковельське комунальне підприємство "Добробут"
ФОП Денищук Р.П
ФОП Лузіна Н.О
Ф.о. Несторук А.Т
ТзОВ "Бетонник"
ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П
ФОП Кобрусев О.
МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО"
ТзОВ "Бетонник"
ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф
АЗС»Колодяжне»
ФОП Калибоверда І.Ф
ФОП Сандлер В.Я
Волинський краєзнавчий музей
Ковельське МТМО
Сільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українки
с.Колодяжне
м.Ковель
с.Будище
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №109
9:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
3.
ПЛ-10кВ Л. 39-05
(ТП-108; ТП-110; ТП-107; ТП-92;
9:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське ПАТ "Тур"
Поворська сільська рада
Велицька сільська рада
ТзОВ "Західні лісові ресурси"
ФОП Польчук П.А
с.Ситовичі
с.Підріжжя
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.С
Релігійна громада Свт.Василія Великого
Української православної церкви
Дубівська сільська рада
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Панасюк Р.П
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФОП Миронюк Т.С
ФОП Сонько С.О с.Облапи
Локачинський район
1. 9:00-17:00
Пятикори свино-комплекс.
с.Дорогиничі школа,дит.садок,
п-ць Мельник м-н,
п-ць Прокопчук м-н,
п-ць Козак майстерня,
п-ць Свиріпа корівник,
ФГ АГРО-БРФ,
ТзОВ Зібо с.Дорогиничі частково, Н.Цевеличі, смт.Локачі вул.Горелова
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Автостоянка
СТО Сафрон
вул.Баранова (частково)
вул.Павлова
вул.Степова (частково)
вул.Гончарівка
вул.Левітана
вул.Львівська (частково)
вул.Городецька (частково)
вул.Кульчицької (частово)
Луцький район
1. 09:30-17:00
АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С., ОК «Лище Діброва», «А-Тера»
с. Гаразджа: церква, буд.культури, школа, артсвердловина, ФАП с.Гаразджа вул.Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола
2. ЗТП-464 09:00-16:30 Школа, будинок культури, ощадбанк, пошта, АТС, підприємство «Олдем». с.Липини вул.Спортивна, Космонавтів.
3. КТП-396, КТП-227, КТП-436 10:00-17:00 ТД «Нафтопродукти» - АЗС,
ФОП Мудрик П.С.,
ФОП Рибачук Т.Я. с.Чаруків, вул.Рибгоспна, Вокзальна
4. ПЛ-10 Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 9:30-15:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" – бригада №2, КЗС,
ФОП Шевчук О.Д. – кіоск,
Милушівське споживче товариство – магазин,
ФОП Стефанків Н.М. – зерносховище,
Кооператив «Масон»,
Церква с. Городище-1,
ФОП Редько В.Я. – кіоск,
ФАП с. Городище-1,
будинок культури с.Городище-1, вул.Миру, Дружби, Степова, Вербова, Окружна, Сонячна
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л-58-10 до ЛР-25 9:00-18:00 Клуб с.Красноволя,
ФОП Ющук Валентина Степанівна, ЗАТ "Електро" с.Красноволя, Лисняки
2. КТП-230 9:00-18:00 Магазини с.Положево
3. КТП-192 9:00-18:00 Магазини с.Пулемець
4. ПЛ-04 КТП-554 9:00-18:00 Магазини с.Пульмо
5. ПЛ-04 КТП-185 9:00-18:00 Магазини с.Світязь вул.Линівська
Любешівський район
1. 10:00-17:00
ДП «Любешівагроліс»; ТзОВ Любешівліспром»; «Волиньгаз»; АЗС ;КРРТ; ФОП Михайлюк Г.О.
Магазини; Церква; ФАП; Клуб; Контора с.р.; смт.Любешів (Частково вул.Незалежності)
с.Воля Любешівська(Частково)
2. ЩТП-337 10:00-17:00 с.Хутомир (Частково)
3. ПЛ-10кВ Л-10-06 від ПС 110 Любешів до ЛР-37 10:00-17:00 ФАП
Станція Київстар; ФОП Качула СТО; Лайф; ФОП Домальчук стоянка; ФОП Мартинчук Майстерня. с.Заріка
смт.Любешів (вул. Березня Частково )
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с.Кукли
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2. 10:00-17:00 с.Прилісне
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 Л-2
ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ:
вул.Л Українки15-27,35-43,20-22,28а-50 Полуботка19-29 Ціалковського18,20 Дольна1а-1г,2а-2г Глінки Павлова3-37 Л Українки14,6,8 Попова 1-14,18-24
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 Л-4
ТП-23 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Паркова Філатова1-19,2-22 Попова15-19 Л Українки1-13, 2-18 І Франка 1-29, 2-12б, 14а-32 Павлова 1,2
3.
ПЛ-04 кВ Л-4 Л-6
ТП-23 09:00-17:00 М Нововолинськ вул Жуковського12а-28,29-43,19 Дольна 2-16,1-19 Я Мудрого Йіалковського22-32,23-27 Ватутіна Жуковського1-27б, 2-12 Л Українки 24-28б
Ратнівський район
1. КТП-11 10:00-13:00 с.Замшани
2. КТП-15 13:20-17:00 с.Замшани
3. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди
4. КТП-38 10:00-16:30 с.Зоряне
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,
Хабаровська
2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова
5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,
10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна
Старовижівський район
1. 09:00-17:00
с.Дубечно вул:Робітнича, Молодіжна
Турійський район
1.
15:00-16:00
ФОП Добиш, Потапов, Янок, Трачук, Марчук, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Назарчук,Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалов, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Щищко, Шум- торговий павільйон, Потапова- магазин «Нектар», Кучеря- бар, Назарчук- аптека, приватбанк с.м.т.Турійськ вул.Луцька
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-102Л-2
10:00-16:30
с.м.т.Луків вул.Миру, Шевченка
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки
Сьогодні, 19:32
У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень
Сьогодні, 19:10
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 червня
Сьогодні, 19:00
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
Сьогодні, 18:45
У Польщі в озері втопився хлопець з України
Сьогодні, 18:40