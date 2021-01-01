У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Галинівка магазин,вул.Центральна,Львівська, Хмелева2. ПЛ-0,4 Л-3,4 відКТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів Школа, Церква с.Свійчів вул.Макарова, Прифермська, Ліснича3. ПЛ-10 Л-01-06 від ЛР-68, ЛР-164 до ЛР-151, 154 09:00-17:00 с.Зимно (частково)4. ПЛ-0.4 Л-1,2.3 відКТП-328 09:00-17:00 с.Черників повністю5. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-67 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський кіоск Хлібозаводу №7,м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій,вул. Ковельська м-н Секон хенд м.Вол.-Волинськийвул Сагайдачного 11-73,6-72;Павлова 296. ПЛ-0.4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 3-21, 18-247. ПЛ-0.4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова 29-45, 50-548. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський Міськгаз м.Вол.-Волинськийвул.Ревуцького,ЛермонтоваСагайдачного 83,83а9. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-25 09:00-17:00 м.Вол.-Волинськийвул.Тараскіна, Сковороди, Солопа, Марусі Чурай, Сагайдачного 7310. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинськийвул.Івана Богуна 12,22Нестора Літописця,Довженка,Луцька 152а11. ПЛ-0,4 Л-10 від ЗТП-286 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський КНС вул.Берегового м.Вол.-Волинський вул.Кривоноса,Івана Богуна,Гонти, Зимнівська 4-26; Берегового 48/2; Луцька 150-152; Нестора Літописця 3 кв.1;212. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-45 09:00-17:00 м.Вол.-Волинський маг. Мрія, ФОП Жуковський м.Вол.-Волинськийвул.Київська, Василівська,Луцька 68-8013. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-45 09:00-17:00 м.Вол.-Волинськийвул.Київська14. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-264 09:00-17:00 с.Лудин майстерня15. ПЛ-0.4 Л-2 від КТП-264 09:00-17:00 с.Лудин вул.Лесі Українки16. КТП-166 09:00-17:00 с.Верба: Школа, водогін, буд. Культури, відд. Укрпошти, магазин, бари «Дует» та «Лілія» с.Верба вул.Садова, Шкільна, Ковельська1. КТП-241 9:00 – 17:00 с.СкриголовоГорохівський районний відділ освіти2. КТП348 9:00 – 13:00 м.ГорохівСкважина №4, №5Горохівське ВУЖКГ1. Л-2 від КТП-212 9:30-16:30 с.Тишковичі, вул.Тишковичівська, провулок 42. Л 46-02 від ЗТП-102 до КТПП-183 10:00-17:00 ФОП Козачук Л. ВФОП Лукянчук М. Л.ПрАТ "КИЇВСТАР"ФО ПАРАДУХА В. В.ФО Козачук І. Л.ФО Парадуха Б. М.КНП "Іваничівський РЦПМСД"ФО Мазурчук М. Н.ДП АГРОФІРМА "ЛУГА-НОВА"ПП "УНІВЕРСАМ"СОК "Риковичі Агро Продукт"ФО БОЖИК С. І. с.Старий Порицьк – частково,с.Риковичі - частково3. ПЛ-10 Л-46-04 від ПС-35 Ст. Порицьк до ЛР-61, ЛР-5 10:00– 17:00 с.Радовичі: СВК «Перемога» (КТП-62); школа, медпункт, Укрпошта, магазин Хом̓як О. Я.; магазин Фісаюк С. М.; пункт прийому молока Кузьмич П.С.с.Клопочин: медпункт, магазин Лук̓янчук М. Л. с.Клопочин (частково), с.Радовичі1. 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя. с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошинка, Сошичне, Запруддя.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ЛР-45 09:00 - 17:00 с.Карасин, Карпилівка, Стобихівка с.Карасин, Карилівка, Стобихівка.3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 9:00 - 19:00 Відсутні с.Воєгоще вул.Жовтнева1.8:30-17:00смт.Цумань вул.Терешкової,вул.Корольова,вул.О.Кошового,вул.Незалежності,2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25132 8:30-17:00с.Суськвул.Миру,вул.1-го травня,вул.Киричука,вул.Ветеранів,вул.Гвардійська,3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25285 8:30-17:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт.Оликавул.І.Франка,вул.Довженка, (непарні)4. ПЛ 0,4 кВ від КТП-25193 8:30-20:00с.Дідичівул.Л.Українки, буд. 1-4,6вул.Чехова, буд. 3-9,11,13вул.Миру, буд. 34-48,42авул.Польова, буд. (непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-61.9:00-17:00Підприємство з іноземними інвестиціями"АМІК УКРАЇНА"Колодяжненська сільська РадаПАТ "Ковельська ПМК-62"ТзОВ "Ліси Волині"Садівничий масив "Урожай"Мале ПП"Козацька застава"Кооператив «Будівельник»Ковельське комунальне підприємство "Добробут"ФОП Денищук Р.ПФОП Лузіна Н.ОФ.о. Несторук А.ТТзОВ "Бетонник"ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес"ПП "СТ"ФОП Лисюк В.ПФОП Кобрусев О.МАЛЕ ПП "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО"ТзОВ "Бетонник"ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.ФАЗС»Колодяжне»ФОП Калибоверда І.ФФОП Сандлер В.ЯВолинський краєзнавчий музейКовельське МТМОСільськогосподарське ТзОВ імені Лесі Українкис.Колодяжнем.Ковельс.Будище2.ПЛ-0,4кВ від ТП №1099:00-17:00 Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церквиГолобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна рада с.Великий Порськ3.ПЛ-10кВ Л. 39-05(ТП-108; ТП-110; ТП-107; ТП-92;9:00-17:00 Ковельське спеціалізоване лісогосподарське ПАТ "Тур"Поворська сільська радаВелицька сільська радаТзОВ "Західні лісові ресурси"ФОП Польчук П.Ас.Ситовичіс.Підріжжя4. ПЛ-0,4кВ від ТП-208 9:00-17:00 ФОП Дацюк Л.СРелігійна громада Свт.Василія ВеликогоУкраїнської православної церквиДубівська сільська радаПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Панасюк Р.ПАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Волинська дирекція АТ "Укрпошта"ФОП Миронюк Т.СФОП Сонько С.О с.Облапи1. 9:00-17:00Пятикори свино-комплекс.с.Дорогиничі школа,дит.садок,п-ць Мельник м-н,п-ць Прокопчук м-н,п-ць Козак майстерня,п-ць Свиріпа корівник,ФГ АГРО-БРФ,ТзОВ Зібо с.Дорогиничі частково, Н.Цевеличі, смт.Локачі вул.Горелова1. 09:00-17:00АвтостоянкаСТО Сафронвул.Баранова (частково)вул.Павловавул.Степова (частково)вул.Гончарівкавул.Левітанавул.Львівська (частково)вул.Городецька (частково)вул.Кульчицької (частово)1. 09:30-17:00АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С., ОК «Лище Діброва», «А-Тера»с. Гаразджа: церква, буд.культури, школа, артсвердловина, ФАП с.Гаразджа вул.Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола2. ЗТП-464 09:00-16:30 Школа, будинок культури, ощадбанк, пошта, АТС, підприємство «Олдем». с.Липини вул.Спортивна, Космонавтів.3. КТП-396, КТП-227, КТП-436 10:00-17:00 ТД «Нафтопродукти» - АЗС,ФОП Мудрик П.С.,ФОП Рибачук Т.Я. с.Чаруків, вул.Рибгоспна, Вокзальна4. ПЛ-10 Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 9:30-15:00 ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" – бригада №2, КЗС,ФОП Шевчук О.Д. – кіоск,Милушівське споживче товариство – магазин,ФОП Стефанків Н.М. – зерносховище,Кооператив «Масон»,Церква с. Городище-1,ФОП Редько В.Я. – кіоск,ФАП с. Городище-1,будинок культури с.Городище-1, вул.Миру, Дружби, Степова, Вербова, Окружна, Сонячна1. ПЛ-10 Л-58-10 до ЛР-25 9:00-18:00 Клуб с.Красноволя,ФОП Ющук Валентина Степанівна, ЗАТ "Електро" с.Красноволя, Лисняки2. КТП-230 9:00-18:00 Магазини с.Положево3. КТП-192 9:00-18:00 Магазини с.Пулемець4. ПЛ-04 КТП-554 9:00-18:00 Магазини с.Пульмо5. ПЛ-04 КТП-185 9:00-18:00 Магазини с.Світязь вул.Линівська1. 10:00-17:00ДП «Любешівагроліс»; ТзОВ Любешівліспром»; «Волиньгаз»; АЗС ;КРРТ; ФОП Михайлюк Г.О.Магазини; Церква; ФАП; Клуб; Контора с.р.; смт.Любешів (Частково вул.Незалежності)с.Воля Любешівська(Частково)2. ЩТП-337 10:00-17:00 с.Хутомир (Частково)3. ПЛ-10кВ Л-10-06 від ПС 110 Любешів до ЛР-37 10:00-17:00 ФАПСтанція Київстар; ФОП Качула СТО; Лайф; ФОП Домальчук стоянка; ФОП Мартинчук Майстерня. с.Зарікасмт.Любешів (вул. Березня Частково )1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-256 10:00-17:00 с.Кукли2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с.Старий Чорторійськ3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-320, Л-3. 10:00-17:00 с.Боровичі4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2. 10:00-17:00 с.Прилісне1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 Л-2ТП-23 09:00-17:00 м.Нововолинськ:вул.Л Українки15-27,35-43,20-22,28а-50 Полуботка19-29 Ціалковського18,20 Дольна1а-1г,2а-2г Глінки Павлова3-37 Л Українки14,6,8 Попова 1-14,18-242. ПЛ-0,4 кВ Л-3 Л-4ТП-23 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Паркова Філатова1-19,2-22 Попова15-19 Л Українки1-13, 2-18 І Франка 1-29, 2-12б, 14а-32 Павлова 1,23.ПЛ-04 кВ Л-4 Л-6ТП-23 09:00-17:00 М Нововолинськ вул Жуковського12а-28,29-43,19 Дольна 2-16,1-19 Я Мудрого Йіалковського22-32,23-27 Ватутіна Жуковського1-27б, 2-12 Л Українки 24-28б1. КТП-11 10:00-13:00 с.Замшани2. КТП-15 13:20-17:00 с.Замшани3. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди4. КТП-38 10:00-16:30 с.Зоряне1. 9:00-17:00с.Валерянівка ФОП Вронський Т.М., магазин с.Валер'янівка, вул.Зарічна,Хабаровська2. КТП-36289 9:00-17:00 с.Вітоніж, ФОП Верезій А.Л., торговий кіоск с.Вітоніж, вул.1 Травня, Миру3. ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с.Доросині вул.Паркова, Молодіжна4. ПЛ-0,4кВ ТП-36287 9:00-17:00 с.Башова Магазин с.Башова, вул.Лісова5. КТП-36200 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузняФОП Марчук Ю.С. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП6. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш7. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. м.Рожище вул.Курбаса, Привокзальна,32, Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова8. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск,ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців,9. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище, вул.1Травня, Грушевського,10. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)11. ПЛ-10кВ Л18-12 9:00-17:00 с.Дмитрівка (повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова12. ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)13. ПЛ-0,4кВ ТП-36262 9:00-17:00 Фермерське господарство "ЛІЛІ-ЛАЙН" с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,14. ПЛ-0,4кВ ТП-36054 9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазин. с.Духче, вул.Жовтнева, Тиха, Травнева, Миру, Набережна1. 09:00-17:00с.Дубечно вул:Робітнича, Молодіжна1.15:00-16:00ФОП Добиш, Потапов, Янок, Трачук, Марчук, Фількевич, Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Назарчук,Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалов, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Щищко, Шум- торговий павільйон, Потапова- магазин «Нектар», Кучеря- бар, Назарчук- аптека, приватбанк с.м.т.Турійськ вул.Луцька2. ПЛ-0,4кВКТП-102Л-210:00-16:30с.м.т.Луків вул.Миру, Шевченка