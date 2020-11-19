Запхали в багажник та вивезли в ліс: суд виніс вирок двом молодикам, які вбили волинянина





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У суді прокурор дововів, що двоє на той час неповнолітніх, на початку березня 2018 року, під приводом купівлі-продажу каміння бурштину виманили в Дубровицю жителя міста Ковель.



Коли потерпілий приїхав на зустріч – юнаки, вимагаючи повернути їм борг за раніше реалізований бурштин-сирець, нанесли чоловікові кілька ударів металевою трубою та гайковим ключем, зв’язали руки і в багажнику його ж автомобіля вивезли в лісовий масив, де «добили» тією ж трубою. Пізніше обвинувачені заволоділи особистими речами та грішми загиблого, а його автомобіль відігнали, облили бензином та підпалили.



Суд визнав чоловіків винними та призначив покарання – кожному по 10 років позбавлення волі. Крім того, згідно з вироком, засуджені мають сплатити понад 200 тисяч гривень матеріальної шкоди та 2,4 мільйони гривень моральної.



Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.



Фото - Ковель media





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сарненський районний суд визнав винними двох 20-річних жителів Дубровиці, обвинувачених в умисному вбивстві жителя Ковеля, розбої, заволодінні автомобілем та крадіжці.Про це повідомляє обласна прокуратура Рівненщини.У суді прокурор дововів, що двоє на той час неповнолітніх, на початку березня 2018 року, під приводом купівлі-продажу каміння бурштину виманили в Дубровицю жителя міста Ковель.Коли потерпілий приїхав на зустріч – юнаки, вимагаючи повернути їм борг за раніше реалізований бурштин-сирець, нанесли чоловікові кілька ударів металевою трубою та гайковим ключем, зв’язали руки і в багажнику його ж автомобіля вивезли в лісовий масив, де «добили» тією ж трубою. Пізніше обвинувачені заволоділи особистими речами та грішми загиблого, а його автомобіль відігнали, облили бензином та підпалили.Суд визнав чоловіків винними та призначив покарання – кожному по 10 років позбавлення волі. Крім того, згідно з вироком, засуджені мають сплатити понад 200 тисяч гривень матеріальної шкоди та 2,4 мільйони гривень моральної.Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.

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