Запхали в багажник та вивезли в ліс: суд виніс вирок двом молодикам, які вбили волинянина
Сьогодні, 12:31
Сарненський районний суд визнав винними двох 20-річних жителів Дубровиці, обвинувачених в умисному вбивстві жителя Ковеля, розбої, заволодінні автомобілем та крадіжці.
Про це повідомляє обласна прокуратура Рівненщини.
У суді прокурор дововів, що двоє на той час неповнолітніх, на початку березня 2018 року, під приводом купівлі-продажу каміння бурштину виманили в Дубровицю жителя міста Ковель.
Коли потерпілий приїхав на зустріч – юнаки, вимагаючи повернути їм борг за раніше реалізований бурштин-сирець, нанесли чоловікові кілька ударів металевою трубою та гайковим ключем, зв’язали руки і в багажнику його ж автомобіля вивезли в лісовий масив, де «добили» тією ж трубою. Пізніше обвинувачені заволоділи особистими речами та грішми загиблого, а його автомобіль відігнали, облили бензином та підпалили.
Суд визнав чоловіків винними та призначив покарання – кожному по 10 років позбавлення волі. Крім того, згідно з вироком, засуджені мають сплатити понад 200 тисяч гривень матеріальної шкоди та 2,4 мільйони гривень моральної.
Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.
Фото - Ковель media
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє обласна прокуратура Рівненщини.
У суді прокурор дововів, що двоє на той час неповнолітніх, на початку березня 2018 року, під приводом купівлі-продажу каміння бурштину виманили в Дубровицю жителя міста Ковель.
Коли потерпілий приїхав на зустріч – юнаки, вимагаючи повернути їм борг за раніше реалізований бурштин-сирець, нанесли чоловікові кілька ударів металевою трубою та гайковим ключем, зв’язали руки і в багажнику його ж автомобіля вивезли в лісовий масив, де «добили» тією ж трубою. Пізніше обвинувачені заволоділи особистими речами та грішми загиблого, а його автомобіль відігнали, облили бензином та підпалили.
Суд визнав чоловіків винними та призначив покарання – кожному по 10 років позбавлення волі. Крім того, згідно з вироком, засуджені мають сплатити понад 200 тисяч гривень матеріальної шкоди та 2,4 мільйони гривень моральної.
Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.
Фото - Ковель media
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька
Сьогодні, 12:56
Запхали в багажник та вивезли в ліс: суд виніс вирок двом молодикам, які вбили волинянина
Сьогодні, 12:31
У Польщі 8 поліцейських затримували агресивного українця, який намагався автівкою збити чоловіка з дитиною
Сьогодні, 12:07