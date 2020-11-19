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Запхали в багажник та вивезли в ліс: суд виніс вирок двом молодикам, які вбили волинянина

Запхали в багажник та вивезли в ліс: суд виніс вирок двом молодикам, які вбили волинянина
Сарненський районний суд визнав винними двох 20-річних жителів Дубровиці, обвинувачених в умисному вбивстві жителя Ковеля, розбої, заволодінні автомобілем та крадіжці.

Про це повідомляє обласна прокуратура Рівненщини.

У суді прокурор дововів, що двоє на той час неповнолітніх, на початку березня 2018 року, під приводом купівлі-продажу каміння бурштину виманили в Дубровицю жителя міста Ковель.

Коли потерпілий приїхав на зустріч – юнаки, вимагаючи повернути їм борг за раніше реалізований бурштин-сирець, нанесли чоловікові кілька ударів металевою трубою та гайковим ключем, зв’язали руки і в багажнику його ж автомобіля вивезли в лісовий масив, де «добили» тією ж трубою. Пізніше обвинувачені заволоділи особистими речами та грішми загиблого, а його автомобіль відігнали, облили бензином та підпалили.

Суд визнав чоловіків винними та призначив покарання – кожному по 10 років позбавлення волі. Крім того, згідно з вироком, засуджені мають сплатити понад 200 тисяч гривень матеріальної шкоди та 2,4 мільйони гривень моральної.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.

Фото - Ковель media


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Теги: суд, покарання, умисне вбивство, волинянин
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