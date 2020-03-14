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Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька
Міський голова Ігор Поліщук, депутати міської ради Андрій Разумовський, Віталій Бондар, Катерина Шкльода та Олег Тарасюк, а також директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк завітали до мешканців будинку на проспекті Соборності, 19 щоб разом обговорити проєкт ремонту тутешньої прибудинкової території.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Наразі двір потребує серйозного ремонту: дорожнє полотно та пішохідна зона розбиті, об’єкти благоустрою відсутні. Відтак Микола Осіюк продемонстрував присутнім проєкт передбачених ремонтних робіт.

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька


Капітальний ремонт прибудинкової території на проспекті Соборності, 19 передбачає ремонт проїжджої частини, пішохідної зони, облаштування нових паркомісць, встановлення сучасного LED-освітлення, дитячо-спортивного обладнання та інших елементів благоустрою.

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька


Мешканці будинку обговорили проєкт, озвучили свої прохання та пропозиції, а по закінченню зустрічі міський голова Ігор Поліщук подякував усім за змістовну та конструктивну бесіду.

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька


Депутат Луцької міської ради Андрій Разумовський написав на своїй фейсбук-сторінці, що крім дитячого майданчика і паркомісць, люди попросили обов’язково зробити тротуар поруч з будинком і передбачити лавочки. Він зауважив, що обов'язково врахують побажання мешканців.

«Ще одне питання, яке хвилює мешканців цього, а також сусідніх будинків - проїзна арка. На початку каденції до мене зверталися з проханням допомогти перекрити тут проїзд і я розбирався в цьому питанні. На жаль, перекрити арку не можна, це єдиний проїзд для спецтранспорту - швидкої чи пожежної служби. Але регулювати потік автомобілів однозначно треба», - йдеться у дописі.

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

Нові паркомісця, LED-освітлення та дитячий майданчик: відремонтують один з найгірших дворів Луцька

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Теги: Луцьк, двір, ремонт, Соборності, міська рада
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