Інтернет зі швидкістю 300 Мбіт/с у Луцьку та Луцькому районі – це реальність!*
Сьогодні, 09:09
Місцевий інтернет-провайдер «Волинські Оптичні Мережі» руйнує міф про те, що за високу швидкість інтернету потрібно багато платити.
1 червня перед 8 річницею компанії «Волинські Оптичні Мережі» представили новий тариф «Комфорт» зі швидкістю інтернету до 300 Мбіт/с.
«Раніше тарифна сітка на інтернет складалася з 50, 100 та 1 000 Мбіт/с. Зрозумівши, що 50 Мбіт/с вже недостатньо для базових потреб наших абонентів, а до 1 000 Мбіт/с ринок технологій ще тільки йде, ми відмовилися від 50 Мбіт/с та ввели новий, оптимальний тариф «Комфорт» зі швидкістю інтернету до 300 Мбіт/с, який здатний забезпечити потреби абонентів у 2021 році», – розповідає представник компанії.
Якщо ви ще не користуєтесь послугами цього інтернет-провайдера, саме час це зробити, адже для нових абонентів користування тарифом «Комфорт» складає лише 100 грн/міс протягом перших 3-х місяців. Після закінчення акційного періоду плата становитиме 175 грн/міс у квартирі та 275 грн/міс у приватному будинку відповідно, а різниця з мінімальним тарифом до 100 Мбіт/с лише 25 грн/міс.
«Волинські Оптичні Мережі» також подбали й про якісний роутер «TP-LINK Archer C6» за спеціальною ціною 899 гривень для швидкісного тарифу «Комфорт», який здатен пропустити інтернет зі швидкістю до 1 000 Мбіт/с.
Підключайте домашній інтернет у Луцьку або Луцькому районі від «Волинських Оптичних Мереж» задля якісного оптоволоконного інтернету у своїй домівці.
Дізнатися деталі та подати заявку на підключення можна
на сайті: vom.com.ua, за телефоном: (095) 738-11-88
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1 червня перед 8 річницею компанії «Волинські Оптичні Мережі» представили новий тариф «Комфорт» зі швидкістю інтернету до 300 Мбіт/с.
«Раніше тарифна сітка на інтернет складалася з 50, 100 та 1 000 Мбіт/с. Зрозумівши, що 50 Мбіт/с вже недостатньо для базових потреб наших абонентів, а до 1 000 Мбіт/с ринок технологій ще тільки йде, ми відмовилися від 50 Мбіт/с та ввели новий, оптимальний тариф «Комфорт» зі швидкістю інтернету до 300 Мбіт/с, який здатний забезпечити потреби абонентів у 2021 році», – розповідає представник компанії.
Якщо ви ще не користуєтесь послугами цього інтернет-провайдера, саме час це зробити, адже для нових абонентів користування тарифом «Комфорт» складає лише 100 грн/міс протягом перших 3-х місяців. Після закінчення акційного періоду плата становитиме 175 грн/міс у квартирі та 275 грн/міс у приватному будинку відповідно, а різниця з мінімальним тарифом до 100 Мбіт/с лише 25 грн/міс.
«Волинські Оптичні Мережі» також подбали й про якісний роутер «TP-LINK Archer C6» за спеціальною ціною 899 гривень для швидкісного тарифу «Комфорт», який здатен пропустити інтернет зі швидкістю до 1 000 Мбіт/с.
Підключайте домашній інтернет у Луцьку або Луцькому районі від «Волинських Оптичних Мереж» задля якісного оптоволоконного інтернету у своїй домівці.
Дізнатися деталі та подати заявку на підключення можна
на сайті: vom.com.ua, за телефоном: (095) 738-11-88
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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