У Луцьку цими вихідними працюватиме центр вакцинації від COVID-19

У Луцьку 26-27 червня центр вакцинації від COVID-19, який знаходиться на базі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки, буде працювати з 10:00 до 16:00 години.Про це йдеться на сторінці Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у фейсбуці.Волинянам нагадують, що для вакцинації у центрі необхідно записатися до листа очікування у додатку «Дія», через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я України або у свого сімейного лікаря.Також уточнюють, що процес щеплення буде відбуватися у кілька етапів. Спочатку людей скеровують до реєстратора, який перевіряє попередній запис людини на щеплення. Далі підписується згода на вакцинацію. Після оформлення паперової згоди - огляд лікаря. Лише після заключення про стан здоров'я та готовність до вакцинації відбувається щеплення.Зауважимо, що після введення вакцини людина потрапляє в зону очікування, де вона має перебувати впродовж 20-30 хвилин.