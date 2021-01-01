У Луцьку цими вихідними працюватиме центр вакцинації від COVID-19
Сьогодні, 13:00
У Луцьку 26-27 червня центр вакцинації від COVID-19, який знаходиться на базі спорткомплексу Волинського національного університету імені Лесі Українки, буде працювати з 10:00 до 16:00 години.
Про це йдеться на сторінці Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у фейсбуці.
Волинянам нагадують, що для вакцинації у центрі необхідно записатися до листа очікування у додатку «Дія», через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я України або у свого сімейного лікаря.
Також уточнюють, що процес щеплення буде відбуватися у кілька етапів. Спочатку людей скеровують до реєстратора, який перевіряє попередній запис людини на щеплення. Далі підписується згода на вакцинацію. Після оформлення паперової згоди - огляд лікаря. Лише після заключення про стан здоров'я та готовність до вакцинації відбувається щеплення.
Зауважимо, що після введення вакцини людина потрапляє в зону очікування, де вона має перебувати впродовж 20-30 хвилин.
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Про це йдеться на сторінці Управління охорони здоров'я Луцької міської ради у фейсбуці.
Волинянам нагадують, що для вакцинації у центрі необхідно записатися до листа очікування у додатку «Дія», через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я України або у свого сімейного лікаря.
Також уточнюють, що процес щеплення буде відбуватися у кілька етапів. Спочатку людей скеровують до реєстратора, який перевіряє попередній запис людини на щеплення. Далі підписується згода на вакцинацію. Після оформлення паперової згоди - огляд лікаря. Лише після заключення про стан здоров'я та готовність до вакцинації відбувається щеплення.
Зауважимо, що після введення вакцини людина потрапляє в зону очікування, де вона має перебувати впродовж 20-30 хвилин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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