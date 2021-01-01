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Міжміським маршруткам заборонили їздити трьома вулицями Луцька

Міжміським маршруткам заборонили їздити трьома вулицями Луцька
У Луцьку міжміським автобусам заборонили їздити декількома вулицями.

Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.

Так, у місті впорядкували пасажирські перевезення на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять вулицями Луцька. Раніше в місті заборонили рух автобусів проспектами Волі, Соборності, вулицями Винниченка, Паркова, Богдана Хмельницького. До цього переліку сьогодні додали проспекти Василя Мойсея і Перемоги, а також вулицю Яровиця, де не зможуть курсувати міжміські автобуси.

Окрім того, із 1 серпня вантажівки, габаритна довжина яких перевищує 15 метрів, зможуть їздити лише з 22:00 до 06:00 через Волі, Соборності, Винниченка, Яровицю, Василя Мойсея, Перемоги, Президента Грушевського, Стрілецьку, Паркову, Богдана Хмельницького, Шевченка (на ділянці від вул. Набережна до вул. Словацького), Відродження, Рівненську, Задворецьку (на ділянці від вул. Клима Савура до вул. Рівненська), Кравчука.

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Теги: міжміські маршрутки, заборона, вулиці, Луцьк, варте уваги
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