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На кордоні з Польщею вилучили понад 200 незаконних смартфонів Apple. ФОТО

На кордоні з Польщею вилучили понад 200 незаконних смартфонів Apple. ФОТО
У пункті пропуску «Краківець - Корчова» працівники Галицької митниці викрили спробу незаконного переміщення сучасних мобільних телефонів марки IPhone.

Про це повідомляє Галицька митниця Держмитслужби.

243 гаджети намагався ввезти з Республіки Польща українець, 42-річний мешканець Львівщини. У пункт пропуску він прибув як водій легкового автомобіля смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак під час огляду транспортного засобу виникла підозра щодо переміщення приховуваних від митного контролю товарів. За декоративними обшивками багажника транспортного засобу митники спільно з прикордонниками виявили прихований від митного контролю товар.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Товар вилучили. Його вартість встановлять додатково. Справу скерують до суду.

На кордоні з Польщею вилучили понад 200 незаконних смартфонів Apple. ФОТО
На кордоні з Польщею вилучили понад 200 незаконних смартфонів Apple. ФОТО
На кордоні з Польщею вилучили понад 200 незаконних смартфонів Apple. ФОТО

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Теги: незаконні смартфони, айфони, контрабанда
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