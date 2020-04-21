Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти китайські товари на майже 2,5 мільйона. ФОТО

На "Ягодині" запобігли спробі незаконного переміщення товарів на суму майже 2,5 мільйона гривень.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.В ході оформлення двох вантажних транспортних засобів «Volvo», які слідували на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», у прикордонного наряду виникли сумніви щодо відповідності переміщуваного товару. У вантажівках водії, жителі Харкова, перевозили з Китаю до Польщі збірний вантаж.Під час ретельної перевірки та підрахунку товару прикордонники спільно з митниками встановили, що кількість фактично переміщуваних предметів відрізняється від задекларованих.Так, у вантажівках правоохоронці виявили біжутерію, сумки, дитячі іграшки, телеапаратуру, спортінвентар та інші товари, які значно перевищували кількість, вказану у товаросупровідних документах.Товар встановленим порядком вилучили співробітники Держмитслужби. Попередня сума оцінки становить близько 2,5 млн грн.