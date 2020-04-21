Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти китайські товари на майже 2,5 мільйона. ФОТО
Сьогодні, 13:38
На "Ягодині" запобігли спробі незаконного переміщення товарів на суму майже 2,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
В ході оформлення двох вантажних транспортних засобів «Volvo», які слідували на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», у прикордонного наряду виникли сумніви щодо відповідності переміщуваного товару. У вантажівках водії, жителі Харкова, перевозили з Китаю до Польщі збірний вантаж.
Під час ретельної перевірки та підрахунку товару прикордонники спільно з митниками встановили, що кількість фактично переміщуваних предметів відрізняється від задекларованих.
Так, у вантажівках правоохоронці виявили біжутерію, сумки, дитячі іграшки, телеапаратуру, спортінвентар та інші товари, які значно перевищували кількість, вказану у товаросупровідних документах.
Товар встановленим порядком вилучили співробітники Держмитслужби. Попередня сума оцінки становить близько 2,5 млн грн.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
В ході оформлення двох вантажних транспортних засобів «Volvo», які слідували на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», у прикордонного наряду виникли сумніви щодо відповідності переміщуваного товару. У вантажівках водії, жителі Харкова, перевозили з Китаю до Польщі збірний вантаж.
Під час ретельної перевірки та підрахунку товару прикордонники спільно з митниками встановили, що кількість фактично переміщуваних предметів відрізняється від задекларованих.
Так, у вантажівках правоохоронці виявили біжутерію, сумки, дитячі іграшки, телеапаратуру, спортінвентар та інші товари, які значно перевищували кількість, вказану у товаросупровідних документах.
Товар встановленим порядком вилучили співробітники Держмитслужби. Попередня сума оцінки становить близько 2,5 млн грн.
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