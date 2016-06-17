З нагоди професійного свята у Волинській ОДА відзначили держслужбовців. ФОТО

Сьогодні, 23 червня, у День державної служби, у Волинській ОДА почесними грамотами та подяками нагородили держслужбовців.За дорученням голови ОДАвручив відзнаки перший заступник, - інформують у Волинській ОДА.Так, почесною грамотою обласної державної адміністрації за сумлінну працю в органах державної влади, високопрофесійне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня державної служби нагородили:, завідувачку сектору контролю апарату ОДА,, головного спеціаліста відділу проходження державної служби управління персоналом апарату ОДА,, начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА,, начальника відділу взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування,, головного спеціаліста відділу природно-заповідної справи та екомережі управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації,, головного спеціаліста з питань персоналу управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.Подяку голови обласної державної адміністрації працівникам апарату облдержадміністрації оголосили:, заступникові начальника управління персоналом-начальнику відділу проходження державної служби апарату облдержадміністрації,, заступникові керівника апарату – начальнику управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату облдержадміністрації,, головному спеціалістові сектору контролю апарату облдержадміністрації,, заступникові начальника загального відділу апарату облдержадміністрації,, головному спеціалістові відділу взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування.Окрім цього, відзначили Подякою центральної виборчої комісії за сумлінне виконання своїх обов’язків щодо організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року, особистий внесок у забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України, сприяння Центральній виборчій комісії у здійсненні нею передбачених законодавством України повноважень:, головного спеціаліста регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації.