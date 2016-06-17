З нагоди професійного свята у Волинській ОДА відзначили держслужбовців. ФОТО
Сьогодні, 13:55
Сьогодні, 23 червня, у День державної служби, у Волинській ОДА почесними грамотами та подяками нагородили держслужбовців.
За дорученням голови ОДА Юрія Погуляйка вручив відзнаки перший заступник Сергій Мовенко, - інформують у Волинській ОДА.
Так, почесною грамотою обласної державної адміністрації за сумлінну працю в органах державної влади, високопрофесійне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня державної служби нагородили:
- Діану Ганіговську-Слюсар, завідувачку сектору контролю апарату ОДА,
- Вікторію Іванкому, головного спеціаліста відділу проходження державної служби управління персоналом апарату ОДА,
- Тетяну Олексюк, начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА,
- Вікторію Петрову, начальника відділу взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування,
- Марту Стамбульську, головного спеціаліста відділу природно-заповідної справи та екомережі управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації,
- Тетяну Фесик, головного спеціаліста з питань персоналу управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.
Подяку голови обласної державної адміністрації працівникам апарату облдержадміністрації оголосили:
- Тетяні Дикій, заступникові начальника управління персоналом-начальнику відділу проходження державної служби апарату облдержадміністрації,
- Вячеславу Кривенюку, заступникові керівника апарату – начальнику управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату облдержадміністрації,
- Аллі Романюк, головному спеціалістові сектору контролю апарату облдержадміністрації,
- Вікторії Ткачук, заступникові начальника загального відділу апарату облдержадміністрації,
- Наталії Юрченко, головному спеціалістові відділу взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування.
Окрім цього, відзначили Подякою центральної виборчої комісії за сумлінне виконання своїх обов’язків щодо організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року, особистий внесок у забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України, сприяння Центральній виборчій комісії у здійсненні нею передбачених законодавством України повноважень:
- Оксану Романюк, головного спеціаліста регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації.
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За дорученням голови ОДА Юрія Погуляйка вручив відзнаки перший заступник Сергій Мовенко, - інформують у Волинській ОДА.
Так, почесною грамотою обласної державної адміністрації за сумлінну працю в органах державної влади, високопрофесійне виконання службових обов’язків та з нагоди Дня державної служби нагородили:
- Діану Ганіговську-Слюсар, завідувачку сектору контролю апарату ОДА,
- Вікторію Іванкому, головного спеціаліста відділу проходження державної служби управління персоналом апарату ОДА,
- Тетяну Олексюк, начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату ОДА,
- Вікторію Петрову, начальника відділу взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування,
- Марту Стамбульську, головного спеціаліста відділу природно-заповідної справи та екомережі управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації,
- Тетяну Фесик, головного спеціаліста з питань персоналу управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.
Подяку голови обласної державної адміністрації працівникам апарату облдержадміністрації оголосили:
- Тетяні Дикій, заступникові начальника управління персоналом-начальнику відділу проходження державної служби апарату облдержадміністрації,
- Вячеславу Кривенюку, заступникові керівника апарату – начальнику управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування апарату облдержадміністрації,
- Аллі Романюк, головному спеціалістові сектору контролю апарату облдержадміністрації,
- Вікторії Ткачук, заступникові начальника загального відділу апарату облдержадміністрації,
- Наталії Юрченко, головному спеціалістові відділу взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування управління організаційної роботи та взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування.
Окрім цього, відзначили Подякою центральної виборчої комісії за сумлінне виконання своїх обов’язків щодо організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року, особистий внесок у забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України, сприяння Центральній виборчій комісії у здійсненні нею передбачених законодавством України повноважень:
- Оксану Романюк, головного спеціаліста регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації.
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