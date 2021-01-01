У Луцьку просять інформувати підприємців, що працюють на проспекті Волі, про хід реконструкції

Депутат Луцької міської радипросить налагодити інформування підприємців, які здійснюють діяльність на проспекті Волі, щодо термінів проведення реконструкції головної вулиці міста, альтернативних варіантів для доїзду постачальників та клієнтів.Про це йшлося у середу, 23 червня, під час сесії Луцькради.Керівник фракції Громадянський Рух «Свідомі»зауважив, що в період реконструкції проспекту Волі підприємці, котрі мають офіси і бізнес уздовж вулиці, потребують забезпечення альтернативних варіантів доїзду до приміщень, а також своєчасного інформування щодо термінів проведення робіт.«Багато людей, які звертаються до нас в приймальню Громадянського Руху «Свідомі», до мене особисто як до депутата від центральної частини міста, підтримують реконструкцію проспекту Волі. Однак, для них не вистачає інформації, аби забезпечити належну роботу людей, які надають їм товар, клієнтів, які приїжджають до них за товаром», - каже Шкітер.Відтак, у своєму депутатському звернення він попросив міського голову доручити департаменту житлово-комунального господарства посилити роботу щодо інформування підприємців, які працюють у місцях проведення реконструкції проспекту Волі.