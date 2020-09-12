Різноманітні майстер-класи, пленер «Мелодія барв»: як у Луцьку святкуватимуть День молоді. ПРОГРАМА

В Україні традиційно в останню неділю червня святкують День молоді. У 2021 році свято припадає на 27 червня.Основними локаціями, на яких відбуватимуться заходи, присвячені до Дня молоді, є проспект Молоді та Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки, повідомляє Департамент молоді та спорту Луцької міської ради.На лучан та гостей міста очікують обговорення проєкту стратегії молодіжної політики, майстер-класи та панельні дискусії, фестиваль вуличної культури і спорту «Все вирішує твоє рішення», молодіжний пленер «Мелодія барв», святковий концерт відомих луцьких виконавців, караоке та багато іншогоВідвідати проспект Молоді та взяти участь у активностях, які проводить Молодіжна рада при Луцькій міській раді, можна з 10.00 до 20.00. Відвідати фестиваль вуличної культури та святкові концерти можна з 16.00 до 22.00.Партнерами проведення святкових заходів є: Молодіжна рада при Луцькій міській раді, Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», Управління патрульної поліції у Волинській області, арт-локація «Творчий калейдоскоп», Морячок таксі, громадські організації «Ми вільні», «Допомога залежним», «Ми плюс» та інші.