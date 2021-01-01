У громаді на Волині – пожежа на трансформаторній підстанції
Сьогодні, 16:13
У селі Сокіл Рожищенської громади сталась пожежа на трансформаторній підстанції.
Про це з місця події повідомила кореспондентка Району.Рожище.
Займання трапилось по обіді 23 червня.
За попередньою інформацією, обірвався дріт під напругою й від цього зайнялась трава навколо.
На місці події працювали пожежники.
Станом на 14:30 над усуненням наслідків працюють електрики.
Електропостачання немає у всьому селі Сокіл. Його обіцяють відновити найближчим часом.
Фото - ілюстративне
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Про це з місця події повідомила кореспондентка Району.Рожище.
Займання трапилось по обіді 23 червня.
За попередньою інформацією, обірвався дріт під напругою й від цього зайнялась трава навколо.
На місці події працювали пожежники.
Станом на 14:30 над усуненням наслідків працюють електрики.
Електропостачання немає у всьому селі Сокіл. Його обіцяють відновити найближчим часом.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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