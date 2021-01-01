У громаді на Волині – пожежа на трансформаторній підстанції





Про це з місця події повідомила кореспондентка



Займання трапилось по обіді 23 червня.



За попередньою інформацією, обірвався дріт під напругою й від цього зайнялась трава навколо.



На місці події працювали пожежники.



Станом на 14:30 над усуненням наслідків працюють електрики.



Електропостачання немає у всьому селі Сокіл. Його обіцяють відновити найближчим часом.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сокіл Рожищенської громади сталась пожежа на трансформаторній підстанції.Про це з місця події повідомила кореспондентка Району.Рожище Займання трапилось по обіді 23 червня.За попередньою інформацією, обірвався дріт під напругою й від цього зайнялась трава навколо.На місці події працювали пожежники.Станом на 14:30 над усуненням наслідків працюють електрики.Електропостачання немає у всьому селі Сокіл. Його обіцяють відновити найближчим часом.

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