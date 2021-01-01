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У громаді на Волині – пожежа на трансформаторній підстанції

У громаді на Волині – пожежа на трансформаторній підстанції
У селі Сокіл Рожищенської громади сталась пожежа на трансформаторній підстанції.

Про це з місця події повідомила кореспондентка Району.Рожище.

Займання трапилось по обіді 23 червня.

За попередньою інформацією, обірвався дріт під напругою й від цього зайнялась трава навколо.

На місці події працювали пожежники.

Станом на 14:30 над усуненням наслідків працюють електрики.

Електропостачання немає у всьому селі Сокіл. Його обіцяють відновити найближчим часом.

Фото - ілюстративне

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Теги: пожежа, трансформаторна підстанція, Рожищенська громада
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