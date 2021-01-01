З Луцького хлібокомбінату стягнули понад 23 мільйони штрафу за порушення
Сьогодні, 16:45
З підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» у державний бюджет стягнули понад 23 мільйони гривень завданих збитків.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
За активної позиції прокурорів Волинської обласної прокуратури Господарський суд міста Києва задоволив позов Державного агентства резерву України до державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» про відшкодування вартості матеріальних цінностей державного резерву та стягнення штрафних санкцій в сумі понад 23,6 мільйона гривень за порушення умов зберігання зерна пшениці.
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Прокуратура, захищаючи інтереси держави, вступила у цю справу у грудні 2018 року, коли позов перебував на розгляді Господарського суду Волинської області, адже невиконанням ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» вимог договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву допустили невиправдану їх нестачу, що спричинило цим державі збитки.
Суд, визнавши обґрунтованими доводи прокуратури щодо наявності підстав для відшкодування вартості матеріальних цінностей, стягнув з відповідача на користь державного бюджету понад 23,6 мільйона гривень.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
За активної позиції прокурорів Волинської обласної прокуратури Господарський суд міста Києва задоволив позов Державного агентства резерву України до державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» про відшкодування вартості матеріальних цінностей державного резерву та стягнення штрафних санкцій в сумі понад 23,6 мільйона гривень за порушення умов зберігання зерна пшениці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Із Луцького хлібокомбінату стягнули понад мільйон гривень зарплатних боргів
Прокуратура, захищаючи інтереси держави, вступила у цю справу у грудні 2018 року, коли позов перебував на розгляді Господарського суду Волинської області, адже невиконанням ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» вимог договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву допустили невиправдану їх нестачу, що спричинило цим державі збитки.
Суд, визнавши обґрунтованими доводи прокуратури щодо наявності підстав для відшкодування вартості матеріальних цінностей, стягнув з відповідача на користь державного бюджету понад 23,6 мільйона гривень.
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