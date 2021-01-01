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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні виявили один з найнебезпечніших штамів коронавірусу «Дельта»

В Україні виявили один з найнебезпечніших штамів коронавірусу «Дельта»
Один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта», який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.

Про це в інтерв’ю ТСН повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Вже є два випадки – це матір 66 років і дитина - 16 років. Вони нещодавно повернулись із Росії, захворіли вже в Україні і їм провели тестування. Вони госпіталізовані до Олександрівської лікарні, їх стан стабільний.

«У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватних і 2 державних, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ», - зазначив Данилов.

Аби не допустити поширення індійського штаму, сьогодні зібрався Апарат РНБО. На засідання прийшов міністр охорони здоров’я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету ВР, вірусологи, провідні медики і науковці. Вони вирішують, зокрема, чи вводити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії .

«Не виключаю, що може бути повністю припинено сполучення з деякими країнами. Бо це дуже небезпечно», - зазначили на засіданні.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.

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Теги: Україна, коронавірус, штам, Дельта
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