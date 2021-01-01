На Волині у четвер, 24 червня, прогнозують короткочасний дощ





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



В області буде вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 30-35°.



У Луцьку в четвер, 24 червня, за прогнозами метеорологів, буде без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 24 червня, очікують мінливу хмарність. Вночі опадів не передбачають, а от вдень пройде місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.В області буде вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 30-35°.У Луцьку в четвер, 24 червня, за прогнозами метеорологів, буде без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.

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