На Волині у четвер, 24 червня, прогнозують короткочасний дощ
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 24 червня, очікують мінливу хмарність. Вночі опадів не передбачають, а от вдень пройде місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
В області буде вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 30-35°.
У Луцьку в четвер, 24 червня, за прогнозами метеорологів, буде без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
В області буде вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 30-35°.
У Луцьку в четвер, 24 червня, за прогнозами метеорологів, буде без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.
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