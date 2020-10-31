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На вокзалі у Ковелі порізали правоохоронця: деталі інциденту

На вокзалі у Ковелі порізали правоохоронця: деталі інциденту
У Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомили подробиці інциденту, коли у ніч на 21 червня затримали чоловіка, який у Ковелі на вокзалі порізав співробітника поліції охорони.

Про це інформують на офіційній сторінці департаменту у фейсбуці.

Поблизу залізничного вокзалу станції «Ковель» закінчився різаниною конфлікт між співробітником УПО та чоловіком. Потерпілого правоохоронця госпіталізували. Нападника затримала внутрішня безпека Нацполіції спільно з поліцією Ковеля.

На території, прилеглій до залізничного вокзалу, сталася конфліктна ситуація між співробітником Управління поліції охорони та чоловіком, який веде бродяжницький спосіб життя. У результаті інциденту безхатько завдав 59-річному правоохоронцю численні ножові поранення.

За фактом події Ковельським районним управлінням поліції, під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України.
Оперативники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ спільно з працівниками поліції Ковеля швидко встановили особу нападника та місце його знаходження.

Зловмисником виявився раніше судимий за убивство громадянин Росії.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції готують йому оголошення про підозру. За скоєне нападникові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.

На вокзалі у Ковелі порізали правоохоронця: деталі інциденту

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Теги: Ковель, залізниця, конфлікт, ситуація
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