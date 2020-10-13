Повідомили, коли у Володимирі святкуватимуть День міста
Сьогодні, 17:50
У Володимирі-Волинському визначилися із датою проведення Дня міста.
Це стало відомо під час засідання робочої групи з підготовки до Дня міста Володимира-Волинського, яке відбулось 23 червня у залі засідань міської ради, йдеться на сайті міської ради.
У мерії зазначають, оскільки цього року День міста, який відзначається 28 липня, припадає на середу, були дві пропозиції щодо дати його святкування, а саме 24-25 липня та 31 липня – 1 серпня. Під час обговорення члени робочої групи зійшлись на другій даті.
Визначались під час засідання і з відповідальними за святкові локаціях, а також із запрошеними гостями та форматом заходів. Наступне засідання оргкомітету відбудеться 29 червня.
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Це стало відомо під час засідання робочої групи з підготовки до Дня міста Володимира-Волинського, яке відбулось 23 червня у залі засідань міської ради, йдеться на сайті міської ради.
У мерії зазначають, оскільки цього року День міста, який відзначається 28 липня, припадає на середу, були дві пропозиції щодо дати його святкування, а саме 24-25 липня та 31 липня – 1 серпня. Під час обговорення члени робочої групи зійшлись на другій даті.
Визначались під час засідання і з відповідальними за святкові локаціях, а також із запрошеними гостями та форматом заходів. Наступне засідання оргкомітету відбудеться 29 червня.
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