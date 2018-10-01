Грабіжником ювелірних магазинів у Києві виявився колишній правоохоронець





А попався грабіжник після того, як убив товариша, - пише



За інформацією правоохоронців, у столиці сталося чотири розбійні напади на ювелірні магазини. Останній – 22 травня в Голосіївському районі на однойменній вулиці.



Злочинець із рушницею ввірвався в приміщення салону, розбив вітрини й забрав коштовності. Чинити опір дівчата-консультантки, звичайно, не могли.



16 червня правоохоронці виклали відео нападу й фото підозрюваного, якого "вели" за відеокамерами.



Київський ювелірний завод, зі свого боку, оголосив винагороду за інформацію про нальотчика – 100 тисяч гривень.



Про вбивство повідомила дружина



Можливо, злочинець побачив у ЗМІ свої фото й вирішив "залягти на дно", але 18 червня до нього додому прийшов гість.



У багатоповерховому будинку на вул. Марини Цвєтаєвої підозрюваний у розбійному нападі (Ілля С.) орендував квартиру разом із красунею-дружиною. До Києва вони давно переїхали з Луганська.



Дружина підозрюваного у вбивстві і нальотах на ювелірні магазини

Як з'ясував OBOZREVATEL, Ілля кілька років служив у Луганському міському управлінні УМВС у Луганській області – був оперуповноваженим карного розшуку. У 2003 році чоловік звільнився за власним бажанням. Потім деякий час працював у банку.



А в п'ятницю в гості до них прийшов старий друг Володимир. Щоправда, з Ольгою (ім'я змінено. – Ред.) цей чоловік колись зустрічався, що під час застілля і послужило приводом для ревнощів. Коли спалахнула сварка, Ілля дістав рушницю й вистрілив у свого друга, а потім загорнув тіло в килим. Як і коли він збирався позбутися трупа, невідомо, але близько 7 години ранку тіло колишнього коханого побачила Ольга й відразу ж подзвонила в поліцію.



"Коли патрульні поліцейські під'їхали до будинку, то побачили підозрілого чоловіка, що виходить із під'їзду. На запитання про скарги сусідів на шум у будинку, він повідомив, що це саме в нього в квартирі була сварка з дружиною, але зараз уже все нормально. На підтвердження своїх слів чоловік запросив поліцейських у будинок і запевнив, що може оплатити штраф за шум, який заважав іншим мешканцям", – розповіли в Патрульній поліції Києва.



У квартирі перебувала його дружина, поводилася схвильовано. В одній із кімнат на підлозі лежав скручений килим. У ньому патрульні виявили загорнуте тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Інспектори затримали Іллю, коли той намагався втекти.



На місце злочину викликали слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.



Випадкова знахідка



У квартирі знайшли не тільки тіло Володимира, а й цілий "склад" коштовностей із бирками Київського ювелірного заводу. Саме ці вироби, як пізніше з'ясувалося, були викрадені 22 травня.



Під час обшуку поліцейські знайшли вкрадені коштовності

Як підтвердили OBOZREVATEL у пресслужбі Київської міської прокуратури, пов'язаність затриманого за підозрою в умисному вбивстві в Деснянському районі з розбійним нападом на ювелірний магазин у Голосіївському районі встановлено.



Джерела видання розповіли, що в квартирі підозрюваного виявили гладкоствольну рушницю "Алтай", яка вважається зниклою в 2017 році в Луганській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злочинцем, який у Києві здійснював збройні напади на ювелірні магазини, виявився колишній співробітник карного розшуку.А попався грабіжник після того, як убив товариша, - пише OBOZREVATEL. За інформацією правоохоронців, у столиці сталося чотири розбійні напади на ювелірні магазини. Останній – 22 травня в Голосіївському районі на однойменній вулиці.Злочинець із рушницею ввірвався в приміщення салону, розбив вітрини й забрав коштовності. Чинити опір дівчата-консультантки, звичайно, не могли.16 червня правоохоронці виклали відео нападу й фото підозрюваного, якого "вели" за відеокамерами.Київський ювелірний завод, зі свого боку, оголосив винагороду за інформацію про нальотчика – 100 тисяч гривень.Можливо, злочинець побачив у ЗМІ свої фото й вирішив "залягти на дно", але 18 червня до нього додому прийшов гість.У багатоповерховому будинку на вул. Марини Цвєтаєвої підозрюваний у розбійному нападі (Ілля С.) орендував квартиру разом із красунею-дружиною. До Києва вони давно переїхали з Луганська.Дружина підозрюваного у вбивстві і нальотах на ювелірні магазиниЯк з'ясував OBOZREVATEL, Ілля кілька років служив у Луганському міському управлінні УМВС у Луганській області – був оперуповноваженим карного розшуку. У 2003 році чоловік звільнився за власним бажанням. Потім деякий час працював у банку.А в п'ятницю в гості до них прийшов старий друг Володимир. Щоправда, з Ольгою (ім'я змінено. – Ред.) цей чоловік колись зустрічався, що під час застілля і послужило приводом для ревнощів. Коли спалахнула сварка, Ілля дістав рушницю й вистрілив у свого друга, а потім загорнув тіло в килим. Як і коли він збирався позбутися трупа, невідомо, але близько 7 години ранку тіло колишнього коханого побачила Ольга й відразу ж подзвонила в поліцію."Коли патрульні поліцейські під'їхали до будинку, то побачили підозрілого чоловіка, що виходить із під'їзду. На запитання про скарги сусідів на шум у будинку, він повідомив, що це саме в нього в квартирі була сварка з дружиною, але зараз уже все нормально. На підтвердження своїх слів чоловік запросив поліцейських у будинок і запевнив, що може оплатити штраф за шум, який заважав іншим мешканцям", – розповіли в Патрульній поліції Києва.У квартирі перебувала його дружина, поводилася схвильовано. В одній із кімнат на підлозі лежав скручений килим. У ньому патрульні виявили загорнуте тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Інспектори затримали Іллю, коли той намагався втекти.На місце злочину викликали слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.У квартирі знайшли не тільки тіло Володимира, а й цілий "склад" коштовностей із бирками Київського ювелірного заводу. Саме ці вироби, як пізніше з'ясувалося, були викрадені 22 травня.Під час обшуку поліцейські знайшли вкрадені коштовностіЯк підтвердили OBOZREVATEL у пресслужбі Київської міської прокуратури, пов'язаність затриманого за підозрою в умисному вбивстві в Деснянському районі з розбійним нападом на ювелірний магазин у Голосіївському районі встановлено.Джерела видання розповіли, що в квартирі підозрюваного виявили гладкоствольну рушницю "Алтай", яка вважається зниклою в 2017 році в Луганській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію