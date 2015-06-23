вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО

«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
23-24 червня 1941 року у Луцьку відбулась трагедія, відголос якої досі витає понад мурами замку та Монастиря бригіток. Тоді органи НКВС розстріляли в’язнів Луцької тюрми.

10 червня 1941 року у Луцькій в’язниці утримувалося 2117 полонених. Серед них – патріотично налаштована молодь, активісти Організації українських націоналістів, священнослужителі, представники наукової та творчої інтелігенції, - йдеться на сайті Луцькради.

Коли у червні того ж року до Луцька підійшли німецькі війська – паніка, розгубленість, страх не дозволяли представникам радянської влади організувати евакуацію на схід. Органи НКВС прийняли рішення здійснити криваву розправу над арештантами. Всю ніч і до самого ранку 23 червня в Луцькій тюрмі розстрілювали ув’язнених, допоки німецькі війська не зайшли у місто.

Сьогодні, 23 червня, мешканці Луцької територіальної громади зібралися до пам’ятного знаку «Жертвам політичних репресій» та місця розстрілу, щоб провести панахиду за загиблими. Віддати шану тисячам невинно розстріляних та закатованих українців прийшли міський голова Ігор Поліщук, депутати та представники виконавчих органів міської влади, представники обласної влади, виконавчих органів міської ради, духовенства, громадських організацій та просто небайдужі лучани.

Вшанування розпочалось з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць розстрілу на вулиці Кафедральній і громадської ходи.

«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вшанування, пам’ять, розстріл, в’язні, Луцька тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень
Сьогодні, 19:10
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 червня
Сьогодні, 19:00
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
Сьогодні, 18:45
У Польщі в озері втопився хлопець з України
Сьогодні, 18:40
На Волині 14-й суд взяли під охорону
Сьогодні, 18:21
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам'ять розстріляних в’язнів. ФОТО У Луцьку вшанували пам'ять розстріляних в’язнів. ФОТО
23 червень, 2015, 13:26
У Луцьку вшанують пам’ять розстріляних в’язнів У Луцьку вшанують пам’ять розстріляних в’язнів
18 червень, 2015, 14:01
Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО Лучани вшанували пам’ять жертв Другої світової війни. ФОТО
22 червень, 15:01
У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО У Луцьку в терцентрі соціального обслуговування вшанували ветеранів. ФОТО
07 травень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
22 червень, 09:13
 1
Відновив роботу пункт пропуску «Устилуг». ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
 0
У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки
Сьогодні, 19:32
 0
У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень
Сьогодні, 19:10
 0
Просто і недорого: 6 порад здорового харчування, які підійдуть усім
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8