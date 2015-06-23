«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО

23-24 червня 1941 року у Луцьку відбулась трагедія, відголос якої досі витає понад мурами замку та Монастиря бригіток. Тоді органи НКВС розстріляли в’язнів Луцької тюрми.10 червня 1941 року у Луцькій в’язниці утримувалося 2117 полонених. Серед них – патріотично налаштована молодь, активісти Організації українських націоналістів, священнослужителі, представники наукової та творчої інтелігенції, - йдеться на сайті Луцькради.Коли у червні того ж року до Луцька підійшли німецькі війська – паніка, розгубленість, страх не дозволяли представникам радянської влади організувати евакуацію на схід. Органи НКВС прийняли рішення здійснити криваву розправу над арештантами. Всю ніч і до самого ранку 23 червня в Луцькій тюрмі розстрілювали ув’язнених, допоки німецькі війська не зайшли у місто.Сьогодні, 23 червня, мешканці Луцької територіальної громади зібралися до пам’ятного знаку «Жертвам політичних репресій» та місця розстрілу, щоб провести панахиду за загиблими. Віддати шану тисячам невинно розстріляних та закатованих українців прийшли міський голова, депутати та представники виконавчих органів міської влади, представники обласної влади, виконавчих органів міської ради, духовенства, громадських організацій та просто небайдужі лучани.Вшанування розпочалось з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць розстрілу на вулиці Кафедральній і громадської ходи.