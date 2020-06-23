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У Луцьку вшанували пам’ять жертв розстрілу в’язнів Луцької тюрми.ФОТО

У Луцьку вшанували пам’ять жертв розстрілу в’язнів Луцької тюрми.ФОТО
23-24 червня 1941 року у Луцьку відбулась трагедія, відголос якої досі витає понад мурами замку та Монастиря бригіток. Тоді органами НКВС було скоєно жахливий злочин: вони розстріляли в’язнів Луцької тюрми. 10 червня 1941 року у Луцькій в’язниці утримувалося 2117 полонених. Серед них – патріотично налаштована молодь, активісти Організації українських націоналістів, священнослужителі, представники наукової та творчої інтелігенції.

Сьогодні, 23 червня, мешканці Луцької територіальної громади зібралися до пам’ятного знаку «Жертвам політичних репресій» та місця розстрілу, щоб провести панахиду за загиблими. Про це інформує пресслужба Луцької міської ради.

Віддати шану тисячам невинно розстріляних та закатованих українців прийшли міський голова Ігор Поліщук, депутати та представники виконавчих органів міської влади, представники обласної влади, виконавчих органів міської ради, духовенства, громадських організацій та просто небайдужі лучани.

Вшанування розпочалось з покладання квітів до пам’ятних знаків та місць розстрілу на вулиці Кафедральній і громадської ходи.

У панахиді взяли участь християни різних конфесій на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом. У своїй промові він вкотре наголосив на необхідності вчити та пам’ятати власну історію, щоб не повторити помилок минулого. Також Михаїл зазначив, що кожен, хто загинув під час розстрілів у Луцькій тюрмі – святий, адже віддав своє життя за свої переконання, за українську державність.

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Теги: вшанування, розтріляні, луцька тюрма, пам’ятний знак «Жертвам політичних репресій»
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