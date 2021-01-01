У Польщі в озері втопився хлопець з України





Про це повідомляє



Інфорують, що молодий чоловік зник під водою, відпливши кількадесят метрів від берега. Свідки негайно повідомили про це рятувальників. Ті разом з іншими відпочивальниками знайшли українця й витягли його на берег. Щоправда спроби реанімувати хлопця результату не дали - він пробув під водою близько 15 хвилин. Запустити серце вдалося лише на якийсь час, поки на місце прибув медичний гелікоптер. Однак згодом воно зупинилося знову, й лікарі вже нічого не змогли вдіяти. Молодий українець помер.



В соцмережі фейсбук оголосили збір коштів на транспортування тіла хлопця на батьківщину. Відомо, що той родом із Львівщини і походить з багатодітної родини.



Реквізити для тих, хто бажає і може допомогти рідним хлопця: 5457 0822 2167 3879 Наконечна Мирослава Петрiвна (мама), тел: +380983871171



Польський рахунок - 58 1240 1330 1111 0011 0567 1281, Наконечна Надія Ярославівна (сестра).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річний громадянин України втопився під час купання в Папрочанському озері в місті Тихи у Польщі.Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на noweinfo.pl.Інфорують, що молодий чоловік зник під водою, відпливши кількадесят метрів від берега. Свідки негайно повідомили про це рятувальників. Ті разом з іншими відпочивальниками знайшли українця й витягли його на берег. Щоправда спроби реанімувати хлопця результату не дали - він пробув під водою близько 15 хвилин. Запустити серце вдалося лише на якийсь час, поки на місце прибув медичний гелікоптер. Однак згодом воно зупинилося знову, й лікарі вже нічого не змогли вдіяти. Молодий українець помер.В соцмережі фейсбук оголосили збір коштів на транспортування тіла хлопця на батьківщину. Відомо, що той родом із Львівщини і походить з багатодітної родини.Реквізити для тих, хто бажає і може допомогти рідним хлопця: 5457 0822 2167 3879 Наконечна Мирослава Петрiвна (мама), тел: +380983871171Польський рахунок - 58 1240 1330 1111 0011 0567 1281, Наконечна Надія Ярославівна (сестра).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію