вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі в озері втопився хлопець з України

У Польщі в озері втопився хлопець з України
23-річний громадянин України втопився під час купання в Папрочанському озері в місті Тихи у Польщі.

Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на noweinfo.pl.

Інфорують, що молодий чоловік зник під водою, відпливши кількадесят метрів від берега. Свідки негайно повідомили про це рятувальників. Ті разом з іншими відпочивальниками знайшли українця й витягли його на берег. Щоправда спроби реанімувати хлопця результату не дали - він пробув під водою близько 15 хвилин. Запустити серце вдалося лише на якийсь час, поки на місце прибув медичний гелікоптер. Однак згодом воно зупинилося знову, й лікарі вже нічого не змогли вдіяти. Молодий українець помер.

В соцмережі фейсбук оголосили збір коштів на транспортування тіла хлопця на батьківщину. Відомо, що той родом із Львівщини і походить з багатодітної родини.

Реквізити для тих, хто бажає і може допомогти рідним хлопця: 5457 0822 2167 3879 Наконечна Мирослава Петрiвна (мама), тел: +380983871171

Польський рахунок - 58 1240 1330 1111 0011 0567 1281, Наконечна Надія Ярославівна (сестра).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, утоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 червня
Сьогодні, 19:00
«Пам’ять людська не забуде повік»: вшанували розстріляних в'язнів Луцької тюрми. ФОТО
Сьогодні, 18:45
У Польщі в озері втопився хлопець з України
Сьогодні, 18:40
На Волині 14-й суд взяли під охорону
Сьогодні, 18:21
На Волині судитимуть групу наркоторговців, серед них – неповнолітній
Сьогодні, 18:16
Схожі новини
У Польщі в озері потонув українець У Польщі в озері потонув українець
21 червень, 18:10
У Польщі 8 поліцейських затримували агресивного українця, який намагався автівкою збити чоловіка з дитиною У Польщі 8 поліцейських затримували агресивного українця, який намагався автівкою збити чоловіка з дитиною
Сьогодні, 12:07
Водій з України на АЗС у Польщі викрав барсетку іноземця з великою сумою грошей Водій з України на АЗС у Польщі викрав барсетку іноземця з великою сумою грошей
17 червень, 19:28
У Польщі з погонею затримували українця, який скоїв низку крадіжок і напав на поліцейського У Польщі з погонею затримували українця, який скоїв низку крадіжок і напав на поліцейського
10 червень, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
22 червень, 09:13
 1
Відновив роботу пункт пропуску «Устилуг». ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
 0
У Луцьку з молотка продадуть три земельні ділянки
Сьогодні, 19:32
 0
У онкохворої волинянки шахраї вкрали з картки 20 тисяч гривень
Сьогодні, 19:10
 0
Просто і недорого: 6 порад здорового харчування, які підійдуть усім
Сьогодні, 19:03
 0
Медіа
відео
1/8