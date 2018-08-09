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Відновив роботу пункт пропуску «Устилуг». ВІДЕО

Відновив роботу пункт пропуску «Устилуг». ВІДЕО
Пункт пропуску через державний кордон України з Польщею "Устилуг – Зосин", що неподалік Володимира-Волинського, з 23 червня відновив роботу.

За пів дня роботи, зі слів начальника митного поста Олександра Оникійчука, пункт пропуску "Устилуг" перетнули 90 автомобілів, - пише Суспільне.

Як розповів заступник начальника відділу прикордонного контролю Олександр Андріанов, цей пункт пропуску для пасажирських перевезень не працював більше року спершу через пандемію, а згодом через ремонт суміжної сторони.

"З ініціативи суміжної сторони – польського пункту пропуску "Зосин" – пункт не працював до сьогоднішнього дня. В обидва напрямки розпочався пропуск пасажирського сполучення", – говорить керівник.

Станом на 11-ту годину на "Устилузі" черг не було, автомобілі прибували по декілька на годину, розповів заступник начальника відділу прикордонного контролю Олександр Андріанов.

Під час перетину польського кордону військовослужбовці не пропустили 20-річну рівнянку Анну Філюк разом із сестрою та подругою. Дівчина розповідає, що їхали разом на роботу за запрошеннями та з робочими візами, проте вже на кордоні з'ясувалося, що у перевізника проблеми з документами.

"До початку карантину пропускна здатність пункту була понад 500 транспортних засобів за зміну. Коли відновиться потік охочих перетнути кордон в "Устилузі" – невідомо", - говорить начальник митного посту “Устилуг” Олександр Оникійчук.

Українці, котрі їдуть в Польщу, повинні мати трудову візу та запрошення на роботу в Польщу, а після перетинання кордону проходять 10-денну самоізоляцію, говорить Олександр Оникійчук. Іноземцям, аби потрапити в Україну, необхідно мати страховий сертифікат, який покриє витрати у разі захворювання, а також ПЛР-тест або тест на антитіла, або документи, що підтверджують курс вакцинації.

Нагадаємо, з 23 червня відкрили всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні, які раніше були закриті. Раніше Держприкордонслужба змінила вимоги для перетину кордонів іноземцями через встановлення "зеленого" рівня епідемнебезпеки.


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Теги: Устилуг, пункт пропуску, робота
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