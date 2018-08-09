Відновив роботу пункт пропуску «Устилуг». ВІДЕО





За пів дня роботи, зі слів начальника митного поста Олександра Оникійчука, пункт пропуску "Устилуг" перетнули 90 автомобілів, - пише



Як розповів заступник начальника відділу прикордонного контролю Олександр Андріанов, цей пункт пропуску для пасажирських перевезень не працював більше року спершу через пандемію, а згодом через ремонт суміжної сторони.



"З ініціативи суміжної сторони – польського пункту пропуску "Зосин" – пункт не працював до сьогоднішнього дня. В обидва напрямки розпочався пропуск пасажирського сполучення", – говорить керівник.



Станом на 11-ту годину на "Устилузі" черг не було, автомобілі прибували по декілька на годину, розповів заступник начальника відділу прикордонного контролю Олександр Андріанов.



Під час перетину польського кордону військовослужбовці не пропустили 20-річну рівнянку Анну Філюк разом із сестрою та подругою. Дівчина розповідає, що їхали разом на роботу за запрошеннями та з робочими візами, проте вже на кордоні з'ясувалося, що у перевізника проблеми з документами.



"До початку карантину пропускна здатність пункту була понад 500 транспортних засобів за зміну. Коли відновиться потік охочих перетнути кордон в "Устилузі" – невідомо", - говорить начальник митного посту “Устилуг” Олександр Оникійчук.



Українці, котрі їдуть в Польщу, повинні мати трудову візу та запрошення на роботу в Польщу, а після перетинання кордону проходять 10-денну самоізоляцію, говорить Олександр Оникійчук. Іноземцям, аби потрапити в Україну, необхідно мати страховий сертифікат, який покриє витрати у разі захворювання, а також ПЛР-тест або тест на антитіла, або документи, що підтверджують курс вакцинації.



Нагадаємо, з 23 червня відкрили всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні, які раніше були закриті. Раніше Держприкордонслужба змінила вимоги для перетину кордонів іноземцями через встановлення "зеленого" рівня епідемнебезпеки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пункт пропуску через державний кордон України з Польщею "Устилуг – Зосин", що неподалік Володимира-Волинського, з 23 червня відновив роботу.За пів дня роботи, зі слів начальника митного поста Олександра Оникійчука, пункт пропуску "Устилуг" перетнули 90 автомобілів, - пише Суспільне Як розповів заступник начальника відділу прикордонного контролю, цей пункт пропуску для пасажирських перевезень не працював більше року спершу через пандемію, а згодом через ремонт суміжної сторони."З ініціативи суміжної сторони – польського пункту пропуску "Зосин" – пункт не працював до сьогоднішнього дня. В обидва напрямки розпочався пропуск пасажирського сполучення", – говорить керівник.Станом на 11-ту годину на "Устилузі" черг не було, автомобілі прибували по декілька на годину, розповів заступник начальника відділу прикордонного контролю Олександр Андріанов.Під час перетину польського кордону військовослужбовці не пропустили 20-річну рівнянку Анну Філюк разом із сестрою та подругою. Дівчина розповідає, що їхали разом на роботу за запрошеннями та з робочими візами, проте вже на кордоні з'ясувалося, що у перевізника проблеми з документами."До початку карантину пропускна здатність пункту була понад 500 транспортних засобів за зміну. Коли відновиться потік охочих перетнути кордон в "Устилузі" – невідомо", - говорить начальник митного посту “Устилуг”Українці, котрі їдуть в Польщу, повинні мати трудову візу та запрошення на роботу в Польщу, а після перетинання кордону проходять 10-денну самоізоляцію, говорить Олександр Оникійчук. Іноземцям, аби потрапити в Україну, необхідно мати страховий сертифікат, який покриє витрати у разі захворювання, а також ПЛР-тест або тест на антитіла, або документи, що підтверджують курс вакцинації.Нагадаємо, з 23 червня відкрили всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні, які раніше були закриті. Раніше Держприкордонслужба змінила вимоги для перетину кордонів іноземцями через встановлення "зеленого" рівня епідемнебезпеки.

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