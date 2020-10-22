вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Інвестор» запускає новий проект: котеджі з крутими терасами і «другим світлом». ФОТО*

«Інвестор» запускає новий проект: котеджі з крутими терасами і «другим світлом». ФОТО*
У житловому комплексі “Струмочок” (с. Струмівка) починають будівництво нових 2-поверхових котеджів.

Їхня особливість - величезні тераси на кожному поверсі, навіс на два автомобіля та простора вітальня за принципом “другого світла”, - йдеться на сайті забудовника.

Загальна площа котеджу (без тераси та навісу) - 135,48 м2. На першому поверсі - простора вітальня з кухнею (39 м2), гардеробна, санвузол та одна спальня (17,74 м2). Із вітальні - вихід на терасу. Вітальня споруджена за принципом “другого світла”, тобто об’єднана із верхнім поверхом, що створює незвичний дизайн та додає освітлення.

На другому поверсі - ще дві спальні (19,05 та 17,57 м2), санвузол та галерея.
«Інвестор» запускає новий проект: котеджі з крутими терасами і «другим світлом». ФОТО*
«Інвестор» запускає новий проект: котеджі з крутими терасами і «другим світлом». ФОТО*

Ціна котеджа - 99 000 $, можливе розтермінування із першим внеском від 30%.

До слова, котеджів за таким проектом в “Струмочку” буде лише три.


Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, продаж, житло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ляшко розповів, коли всі українські школи повинні запровадити нове меню
Сьогодні, 21:12
«Інвестор» запускає новий проект: котеджі з крутими терасами і «другим світлом». ФОТО*
Сьогодні, 21:00
В Україні подорожчає свинина та сало
Сьогодні, 20:40
На Волині у четвер, 24 червня, прогнозують короткочасний дощ
Сьогодні, 20:00
Відновив роботу пункт пропуску «Устилуг». ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
Як купити таунхаус у ЖК «Струмочок». ФОТОРЕПОРТАЖ* Як купити таунхаус у ЖК «Струмочок». ФОТОРЕПОРТАЖ*
22 жовтень, 2020, 10:40
Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні* Топ-4 пропозицій від компанії «Інвестор» у вересні*
07 вересень, 2020, 13:32
Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО* Новий рівень життя за містом: показали хід будівництва «Струмочка». ВІДЕО*
17 квітень, 2019, 17:50
Комерційне приміщення у новобудові: у ЖК «Юпітер» продається площа під бізнес* Комерційне приміщення у новобудові: у ЖК «Юпітер» продається площа під бізнес*
20 лютий, 2018, 13:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На якому українському курорті найкраще відпочивати з дітьми*
22 червень, 09:13
 1
Ляшко розповів, коли всі українські школи повинні запровадити нове меню
Сьогодні, 21:12
 0
«Інвестор» запускає новий проект: котеджі з крутими терасами і «другим світлом». ФОТО*
Сьогодні, 21:00
 0
В Україні подорожчає свинина та сало
Сьогодні, 20:40
 0
На Волині у четвер, 24 червня, прогнозують короткочасний дощ
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8