«Інвестор» запускає новий проект: котеджі з крутими терасами і «другим світлом». ФОТО*





Їхня особливість - величезні тераси на кожному поверсі, навіс на два автомобіля та простора вітальня за принципом “другого світла”, - йдеться на сайті забудовника.



Загальна площа котеджу (без тераси та навісу) - 135,48 м2. На першому поверсі - простора вітальня з кухнею (39 м2), гардеробна, санвузол та одна спальня (17,74 м2). Із вітальні - вихід на терасу. Вітальня споруджена за принципом “другого світла”, тобто об’єднана із верхнім поверхом, що створює незвичний дизайн та додає освітлення.



На другому поверсі - ще дві спальні (19,05 та 17,57 м2), санвузол та галерея.



Ціна котеджа - 99 000 $, можливе розтермінування із першим внеском від 30%.



До слова, котеджів за таким проектом в “Струмочку” буде лише три.





Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. житловому комплексі “Струмочок” (с. Струмівка) починають будівництво нових 2-поверхових котеджів.Їхня особливість - величезні тераси на кожному поверсі, навіс на два автомобіля та простора вітальня за принципом “другого світла”, - йдеться на сайті забудовника.Загальна площа котеджу (без тераси та навісу) -. На першому поверсі - простора вітальня з кухнею (39 м2), гардеробна, санвузол та одна спальня (17,74 м2). Із вітальні - вихід на терасу. Вітальня споруджена за принципом “другого світла”, тобто об’єднана із верхнім поверхом, що створює незвичний дизайн та додає освітлення.На другому поверсі - ще дві спальні (19,05 та 17,57 м2), санвузол та галерея.Ціна котеджа -, можливе розтермінування із першим внеском від 30%.До слова, котеджів за таким проектом в “Струмочку” буде лише три.Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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