«Інвестор» запускає новий проект: котеджі з крутими терасами і «другим світлом». ФОТО*
Сьогодні, 21:00
У житловому комплексі “Струмочок” (с. Струмівка) починають будівництво нових 2-поверхових котеджів.
Їхня особливість - величезні тераси на кожному поверсі, навіс на два автомобіля та простора вітальня за принципом “другого світла”, - йдеться на сайті забудовника.
Загальна площа котеджу (без тераси та навісу) - 135,48 м2. На першому поверсі - простора вітальня з кухнею (39 м2), гардеробна, санвузол та одна спальня (17,74 м2). Із вітальні - вихід на терасу. Вітальня споруджена за принципом “другого світла”, тобто об’єднана із верхнім поверхом, що створює незвичний дизайн та додає освітлення.
На другому поверсі - ще дві спальні (19,05 та 17,57 м2), санвузол та галерея.
Ціна котеджа - 99 000 $, можливе розтермінування із першим внеском від 30%.
До слова, котеджів за таким проектом в “Струмочку” буде лише три.
Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Їхня особливість - величезні тераси на кожному поверсі, навіс на два автомобіля та простора вітальня за принципом “другого світла”, - йдеться на сайті забудовника.
Загальна площа котеджу (без тераси та навісу) - 135,48 м2. На першому поверсі - простора вітальня з кухнею (39 м2), гардеробна, санвузол та одна спальня (17,74 м2). Із вітальні - вихід на терасу. Вітальня споруджена за принципом “другого світла”, тобто об’єднана із верхнім поверхом, що створює незвичний дизайн та додає освітлення.
На другому поверсі - ще дві спальні (19,05 та 17,57 м2), санвузол та галерея.
Ціна котеджа - 99 000 $, можливе розтермінування із першим внеском від 30%.
До слова, котеджів за таким проектом в “Струмочку” буде лише три.
Детальніше запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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