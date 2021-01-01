Збірна України вперше в історії вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу





Підопічним Андрія Шевченка, які посіли третє місце у квартеті С, вдалося відібратися до 1/8 фіналу континентальної першості, передає



Завдяки заключним результатам матчів у групі Е Іспанія - Словаччина (5:0), Швеція - Польща (3:2) збірна України увійшла до четвірки кращих команд, що посіли треті місця у шести групах, і продовжить виступ на Євро-2020.



Суперниками «синьо-жовтих» в 1/8 фіналу буде один з переможців груп F або Е.



Відзначимо, що Україна грає у фінальній частині чемпіонату Європи втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів.

Матчі 1/8 фіналу Євро-2020 відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.



Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон «Вемблі».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України з футболу за підсумками групового турніру пробилася у плей-офф XVI чемпіонату Європи.Підопічним, які посіли третє місце у квартеті С, вдалося відібратися до 1/8 фіналу континентальної першості, передає Укрінформ Завдяки заключним результатам матчів у групі Е Іспанія - Словаччина (5:0), Швеція - Польща (3:2) збірна України увійшла до четвірки кращих команд, що посіли треті місця у шести групах, і продовжить виступ на Євро-2020.Суперниками «синьо-жовтих» в 1/8 фіналу буде один з переможців груп F або Е.Відзначимо, що Україна грає у фінальній частині чемпіонату Європи втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів.Матчі 1/8 фіналу Євро-2020 відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон «Вемблі».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію