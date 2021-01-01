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Збірна України вперше в історії вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу

Збірна України вперше в історії вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу
Збірна України з футболу за підсумками групового турніру пробилася у плей-офф XVI чемпіонату Європи.

Підопічним Андрія Шевченка, які посіли третє місце у квартеті С, вдалося відібратися до 1/8 фіналу континентальної першості, передає Укрінформ.

Завдяки заключним результатам матчів у групі Е Іспанія - Словаччина (5:0), Швеція - Польща (3:2) збірна України увійшла до четвірки кращих команд, що посіли треті місця у шести групах, і продовжить виступ на Євро-2020.

Суперниками «синьо-жовтих» в 1/8 фіналу буде один з переможців груп F або Е.

Відзначимо, що Україна грає у фінальній частині чемпіонату Європи втретє поспіль. На домашньому Євро-2012 та у Франції 2016 року українцям не вдалося подолати групову стадію фінальних турнірів.
Матчі 1/8 фіналу Євро-2020 відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон «Вемблі».


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Теги: збірна України, Євро
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Коментарі 1
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Все було зроблено вірно і стратегічно мудро.Це стало зрозуміло після форми збірної.Такого приниження росія від Європи ще не знала,їх просто втовкли в лайно і показали хто вони є насправді.І "програш"Австрії(стратегічно вірний) і вихід в 1/8 фіналу-це все продумано і ніякої конспірації тут немає.Були побоювання,але тепер вони розвіялись,а мокшанські нелюди просто "сходять"жовчею.Слава Україні!Героям слава!
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