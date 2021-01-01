Кіркоров у «чорному списку»: його визнали загрозою нацбезпеці України
23 червень, 23:13
Причини внесення Кіркорова до переліку небезпечних осіб не уточнюються.
Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Як наголосили в Міністерстві, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством воно не має повноважень самостійно вирішувати, кого слід включати у список.
Відповідний перелік осіб оновлено, з ним можна ознайомитись на офіційному сайті Мінкульту.
Філіп Кіркоров неодноразово виступав на підтримку російського режиму. Зокрема - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна «найкращим президентом». Він також підтримує окупацію і анексію Криму.
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Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням СБУ внесло російського співака Філіпа Кіркорова до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Як наголосили в Міністерстві, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством воно не має повноважень самостійно вирішувати, кого слід включати у список.
Відповідний перелік осіб оновлено, з ним можна ознайомитись на офіційному сайті Мінкульту.
Філіп Кіркоров неодноразово виступав на підтримку російського режиму. Зокрема - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна «найкращим президентом». Він також підтримує окупацію і анексію Криму.
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