Кіркоров у «чорному списку»: його визнали загрозою нацбезпеці України

Кіркорова до переліку небезпечних осіб не уточнюються.







Як наголосили в Міністерстві, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством воно не має повноважень самостійно вирішувати, кого слід включати у список.

Відповідний перелік осіб оновлено, з ним можна ознайомитись на офіційному сайті Мінкульту.



Філіп Кіркоров неодноразово виступав на підтримку російського режиму. Зокрема - підтримував силовий розгін акцій на підтримку Навального і називав Путіна «найкращим президентом». Він також підтримує окупацію і анексію Криму.



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