Дмитро Комаров у волинській глибинці знімає передачу

Дмитро Комаров, відомий український журналіст, фотограф та мандрівник, автор відомої передачі "Світ навиворіт" завітав на Волинь для зйомок програми.



Відомо, що зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. І, можливо, в одній з серій цього шоу з'являться і унікальні краєвиди волинського Полісся.



Про те, що журналіст на Волині і, зокрема, у селі Сваловичі, Любешівського району повідомив Mikolaj Andrusik на своїй сторінці у



«Тут ширяться чутки, що до Свалович приїздить Дмитро Комаров. Тому охочі попасти на очі мандрівника і за разом в телевізор, швиденько забирайтеся і гайда на кінець світу», - пише автор допису.



Автор запрошує всіх охочих швидко збиратися і їхати в село, щоб сфотографуватися з відомим журналістом.



Тим часом, користувачі мережі під дописом вже діляться фотографіями із зірковим гостем.



Нагадаємо, що



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