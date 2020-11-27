Дмитро Комаров у волинській глибинці знімає передачу
23 червень, 23:34
Дмитро Комаров, відомий український журналіст, фотограф та мандрівник, автор відомої передачі "Світ навиворіт" завітав на Волинь для зйомок програми.
Відомо, що зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. І, можливо, в одній з серій цього шоу з'являться і унікальні краєвиди волинського Полісся.
Про те, що журналіст на Волині і, зокрема, у селі Сваловичі, Любешівського району повідомив Mikolaj Andrusik на своїй сторінці у Facebook.
«Тут ширяться чутки, що до Свалович приїздить Дмитро Комаров. Тому охочі попасти на очі мандрівника і за разом в телевізор, швиденько забирайтеся і гайда на кінець світу», - пише автор допису.
Автор запрошує всіх охочих швидко збиратися і їхати в село, щоб сфотографуватися з відомим журналістом.
Тим часом, користувачі мережі під дописом вже діляться фотографіями із зірковим гостем.
Нагадаємо, що Дмитро Комаров уже бував на Волині, зокрема два роки тому він прилетів в аеропорт у селі Крупа, що біля Луцька, для того, аби із досвідченими пілотами здійснити триденний політ на невеликому чотиримісному літаку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відомо, що зараз телеведучий працює над другим сезоном нового тревел-шоу про мандри Україною. І, можливо, в одній з серій цього шоу з'являться і унікальні краєвиди волинського Полісся.
Про те, що журналіст на Волині і, зокрема, у селі Сваловичі, Любешівського району повідомив Mikolaj Andrusik на своїй сторінці у Facebook.
«Тут ширяться чутки, що до Свалович приїздить Дмитро Комаров. Тому охочі попасти на очі мандрівника і за разом в телевізор, швиденько забирайтеся і гайда на кінець світу», - пише автор допису.
Автор запрошує всіх охочих швидко збиратися і їхати в село, щоб сфотографуватися з відомим журналістом.
Тим часом, користувачі мережі під дописом вже діляться фотографіями із зірковим гостем.
Нагадаємо, що Дмитро Комаров уже бував на Волині, зокрема два роки тому він прилетів в аеропорт у селі Крупа, що біля Луцька, для того, аби із досвідченими пілотами здійснити триденний політ на невеликому чотиримісному літаку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дмитро Комаров у волинській глибинці знімає передачу
23 червень, 23:34
Кіркоров у «чорному списку»: його визнали загрозою нацбезпеці України
23 червень, 23:13
Ляшко розповів, коли всі українські школи повинні запровадити нове меню
23 червень, 21:12