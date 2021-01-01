Які податки треба сплатити, щоб відпочити на Світязі

Станіслав Ольшевський.



Відпочивальники, які їдуть на Шацькі озера сплачують два податки: екологічний та туристичний.



Екологічний податок з авто та пасажирів

На в'їзді у Шацький національний природний парк облаштували пост "Венське", тут спеціалісти чергують цілодобово - збирають екологічний податок. Пост працює з 15 травня по 15 вересня, за відмову від оплати за в'їзд відповідальності немає, - розповідає працівник Нацпарку Тарас Юрчук.



Відпочивальники цього літа мають сплатити 30 грн за один легковий автомобіль і 5 грн за кожного дорослого пасажира за день відпочинку. З мікроавтобусів на посту беруть плату в 40 грн, власники вантажівок сплачують податок у 50 грн, мотоциклісти – 25 грн.



Не береться на посту плату з місцевих жителів, АТОвців, людей з інвалідністю та дітей.



Цього року відпочивальники вже сплатили орієнтовно 10 тисяч гривень, – розповіла директорка нацпарку Марія Христецька. "Кошти використовуємо на благоустрій та обслуговування санітарного стану території парку", – каже керівниця. Додає, торік було зібрано рекордні 1,4 млн грн. У 2019-му – 850 тисяч грн.



Туристичний збір

На відпочивальників чекає ще один податок – туристичний, його встановлює місцева громада. Туристи не платять ці гроші напряму, їх включають у вартість проживання підприємці.



Цього року вартість за день перебування на відпочинку – 6 гривень. Гроші спрямують на розвиток інфраструктури та промоцію краю. "В середньому турист відпочиває 5 днів, це 30 грн – вартість напою на пляжах нашої громади",– каже селищний голова Сергій Карпук.



Податок нині сплачують не усі підприємці, тим, хто наповнює місцевий бюджет, обіцяють промоцію. В громаді нині розробляють сайт, де рекламуватимуть справних платників податків.



Туристичний Світязь і карантин

З початком пандемії кількість туристів, які відвідали Волинь – зменшилася. Натомість у Шацькій громаді б'ють власні рекорди з кількості туристів та зібраних податків, – каже начальник обласного відділу туризму Станіслав Ольшевський.



"Попри карантин цифри зросли саме у нацпарку. Торік було 200 тисяч людей, які офіційно переїхали через два пости. До того було 150 тисяч", – розповідає Станіслав Ольшевський.







У відділ туризму кажуть: галузь постраждала під час пандемії. Торік по області туристичні надходження склали 1 мільйон 200 тисяч гривень. До пандемії було 186 млн грн. Цього літа. зі слів Станіслава Ольшевського сподіваються повернути на Волинь тих туристів, які раніше відмовилися від відпочинку через карантин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торік майже 200 тисяч туристів сплатили податки за відпочинок та відвідування Шацького національного природничого парку, – розповів Суспільному начальник відділу туризму облдержадміністраціїВідпочивальники, які їдуть на Шацькі озера сплачують два податки: екологічний та туристичний.На в'їзді у Шацький національний природний парк облаштували пост "Венське", тут спеціалісти чергують цілодобово - збирають екологічний податок. Пост працює з 15 травня по 15 вересня, за відмову від оплати за в'їзд відповідальності немає, - розповідає працівник НацпаркуВідпочивальники цього літа мають сплатити 30 грн за один легковий автомобіль і 5 грн за кожного дорослого пасажира за день відпочинку. З мікроавтобусів на посту беруть плату в 40 грн, власники вантажівок сплачують податок у 50 грн, мотоциклісти – 25 грн.Не береться на посту плату з місцевих жителів, АТОвців, людей з інвалідністю та дітей.Цього року відпочивальники вже сплатили орієнтовно 10 тисяч гривень, – розповіла директорка нацпарку. "Кошти використовуємо на благоустрій та обслуговування санітарного стану території парку", – каже керівниця. Додає, торік було зібрано рекордні 1,4 млн грн. У 2019-му – 850 тисяч грн.На відпочивальників чекає ще один податок – туристичний, його встановлює місцева громада. Туристи не платять ці гроші напряму, їх включають у вартість проживання підприємці.Цього року вартість за день перебування на відпочинку – 6 гривень. Гроші спрямують на розвиток інфраструктури та промоцію краю. "В середньому турист відпочиває 5 днів, це 30 грн – вартість напою на пляжах нашої громади",– каже селищний головаПодаток нині сплачують не усі підприємці, тим, хто наповнює місцевий бюджет, обіцяють промоцію. В громаді нині розробляють сайт, де рекламуватимуть справних платників податків.З початком пандемії кількість туристів, які відвідали Волинь – зменшилася. Натомість у Шацькій громаді б'ють власні рекорди з кількості туристів та зібраних податків, – каже начальник обласного відділу туризму Станіслав Ольшевський."Попри карантин цифри зросли саме у нацпарку. Торік було 200 тисяч людей, які офіційно переїхали через два пости. До того було 150 тисяч", – розповідає Станіслав Ольшевський.У відділ туризму кажуть: галузь постраждала під час пандемії. Торік по області туристичні надходження склали 1 мільйон 200 тисяч гривень. До пандемії було 186 млн грн. Цього літа. зі слів Станіслава Ольшевського сподіваються повернути на Волинь тих туристів, які раніше відмовилися від відпочинку через карантин.

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