Повідомили, чи безпечно волинянам їсти перші кавуни.ВІДЕО
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У Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів стверджують, що кавуни, які вже з’явилися у магазинах, можна безпечно купувати, якщо є сертифікат про їхню якість.
Про це у програмі «Ранок LIVE» на 12 каналі 22 червня сказала завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів Інна Вакульчук.
«Аграрне виробництво змінює свої підходи, є попит на цю продукцію, відповідно стимулюють ріст, відбувається раніше висадження розсади. І якщо на цей продукт є експертний висновок, сертифікат про якість, де засвідчено, що він продукт не містить у собі перевищень певних елементів, які контролюються, то їм можна вживати», – каже фахівчина.
При цьому вона додає, що все ж є прихильницею сезонних овочів і фруктів, а, як відомо, сезон кавунів настає у серпні.
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Про це у програмі «Ранок LIVE» на 12 каналі 22 червня сказала завідувачка відділу ветеринарно-санітарної експертизи Волинської регіональної державної лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів Інна Вакульчук.
«Аграрне виробництво змінює свої підходи, є попит на цю продукцію, відповідно стимулюють ріст, відбувається раніше висадження розсади. І якщо на цей продукт є експертний висновок, сертифікат про якість, де засвідчено, що він продукт не містить у собі перевищень певних елементів, які контролюються, то їм можна вживати», – каже фахівчина.
При цьому вона додає, що все ж є прихильницею сезонних овочів і фруктів, а, як відомо, сезон кавунів настає у серпні.
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