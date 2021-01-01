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Став відомий суперник збірної України в плей-оф Євро-2020

Став відомий суперник збірної України в плей-оф Євро-2020
Вперше у своїй історії українська збірна кваліфікувалася до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. "Жовто-сині" стали одною з чотирьох кращих команд, які зайняли треті місця у своїх групах.

В 1/8 фіналу Україна поміряється силами зі збірною Швеції.

Матч відбудеться 29 червня у шотландському місті Глазго. Якщо ми переможемо шведів, то у чвертьфіналі зіграємо проти переможця пари Англія - Німеччина.

За підсумками групового етапу Україна у групі C набрала 3 очки, а різниця м'ячів у нашої збірної - 4:5. Нагадаємо, що для того, щоб Україна пройшла до плей-оф, то необхідно було, щоб справдився наступний сценарій: в матчі Іспанії та Словаччини не була зафіксована нічия, а Швеція паралельно не програла Польщі.

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Теги: збіран України, Швеція, Євро 2020
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