Квартири в «Амстердамі» можна купити в іпотеку під 7%. ІНСТРУКЦІЯ*





Компанія «Інвестор», яка будує цей житловий комплекс, попередньо брала активну участь в інших іпотечних програмах і має досвід продажу квартир у кредит у всіх житлових комплексах. Чим цікава Програма «Доступна іпотека 7%» і хто може стати її учасником?



«Ця іпотечна програма гарантує, що впродовж усієї дії договору, тобто – протягом 20 років, ставка гарантовано буде 7%. В Україні поки немає такої ринкової ставки, і різницю банкам компенсовує держава», – пояснює Катерина Фурманюк, регіональна директорка АТ «Кредобанк – Регіон Волинський».



Для того, щоб стати учасником цієї Програми, потрібно, щоб було дотримано кілька умов:



- Перший внесок – 20%.

- Вік позичальників – 25-65 років.

- Позичальники повинні мати стабільний дохід і бути платоспроможними оплачувати кредит протягом 20 років. Проте фінансові обмеження більш жорсткі не стосовно мінімуму, який потрібно заробляти, а навпаки – стосовно верхньої межі. Сукупний дохід сім’ї в місяць повинен бути не більшим за 10 середньостатистичних зарплат на Волині (зараз це близько 100 тисяч гривень). Інакше сім’я уже вважається добре забезпеченою і не може претендувати на підтримку держави.

-Площа квартири, на яку можна отримати іпотеку, на сім’ю із двох людей становить 50 м2, для кожного наступного члена сім’я – ще плюс 20 м2. Тобто сім’я із двома дітьми може отримати іпотеку за цією програмою на помешкання до 90 м2. Якщо квартира буде більшою, за кожен наступний квадратний метр будуть сплачувати самостійно.



Зверніть увагу!!! У новому четвертому під’їзді ЖК “Амстердам” стартував продаж квартир. З цієї нагоди - акційна пропозиція: ціна на квартиру з однією спальнею зафіксована у доларах - $ 28 000. Детальніше за посиланням.



«Перший кредит за цією Програмою ми видавали молодій сім’ї без діток. Вони купували однокімнатну квартиру на 49 м2. Сукупний дохід обох становив 21 тисячу гривень на місяць. Вони заплатили 20% першого внеску і їхній щомісячний платіж по кредиту становив 8 тисяч гривень», – пояснює «математику» Катерина Фурманюк.



Більше інформації про Програму «Доступна іпотека 7%» – у відео:







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт:



Facebook:



Інстаграм:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житловий комплекс «Амстердам» (с. Струмівка) отримав акредитацію на участь в Державній програмі «Доступна іпотека 7%». Це означає, що на покупку житла тут можна отримати іпотечний кредит на 20 років під 7% річних на увесь термін дії договору.Компанія «Інвестор», яка будує цей житловий комплекс, попередньо брала активну участь в інших іпотечних програмах і має досвід продажу квартир у кредит у всіх житлових комплексах. Чим цікава Програма «Доступна іпотека 7%» і хто може стати її учасником?«Ця іпотечна програма гарантує, що впродовж усієї дії договору, тобто – протягом 20 років, ставка гарантовано буде 7%. В Україні поки немає такої ринкової ставки, і різницю банкам компенсовує держава», – пояснює, регіональна директорка АТ «Кредобанк – Регіон Волинський».Для того, щоб стати учасником цієї Програми, потрібно, щоб було дотримано кілька умов:Проте фінансові обмеження більш жорсткі не стосовно мінімуму, який потрібно заробляти, а навпаки – стосовно верхньої межі. Сукупний дохід сім’ї в місяць повинен бути не більшим за 10 середньостатистичних зарплат на Волині (зараз це близько 100 тисяч гривень). Інакше сім’я уже вважається добре забезпеченою і не може претендувати на підтримку держави., для кожного наступного члена сім’я – ще плюс 20 м2. Тобто сім’я із двома дітьми може отримати іпотеку за цією програмою на помешкання до 90 м2. Якщо квартира буде більшою, за кожен наступний квадратний метр будуть сплачувати самостійно.«Перший кредит за цією Програмою ми видавали молодій сім’ї без діток. Вони купували однокімнатну квартиру на 49 м2. Сукупний дохід обох становив 21 тисячу гривень на місяць. Вони заплатили 20% першого внеску і їхній щомісячний платіж по кредиту становив 8 тисяч гривень», – пояснює «математику» Катерина Фурманюк.Більше інформації про Програму «Доступна іпотека 7%» – у відео:Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 544 71 96Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію