Ізраїль відклав на місяць відкриття країни для туристів
Сьогодні, 05:43
Ізраїльська держава відмовилася від запланованого на 1 липня зняття обмежень для в'їзду відпочивальників та туристів з-за кордону. Таке рішення 23 червня 2021 року було прийнято міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовицем та прем'єром Нафталі Беннетом в зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу, інформує Главком.
Уряд також ухвалив рішення про те, що якщо протягом тижня в середньому буде не менше 100 нових заражених COVID-19, в Ізраїлі знову стане обов'язковим носіння масок в закритих приміщеннях.
Крім того, генеральний директор міністерства охорони здоров'я професор Хезі Леві підписав указ, що вносить ряд змін в методи боротьби з розповсюдженням в Ізраїлі коронавірусної хвороби.
Йдеться про наступне:
1. Якщо неповнолітня дитина молодше 12 років порушила карантин, його опікуну можна виписати штраф розміром 5 тисяч шекелів.
2. На території міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона й на території інших прикордонних пунктів належить носити захисні маски. Маски також обов'язкові в пунктах надання медичної допомоги.
3. Головний лікар округу, гендиректор МОЗ або начальник відділу громадської охорони здоров'я мають право відправити на карантин щепленого або того, хто вже перехворів коронавірусом, у наступних випадках:
- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті з людиною, зараженою небезпечним штамом коронавірусу, або існує підозра щодо такого контакту в зв'язку з локальним спалахом захворюваності;
- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим, й при цьому на постійній основі знаходиться в середовищі людей в групах ризику або нещепленої частини населення;
- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим в літаку.
Нагадаємо, до підписання даного указу щеплені ізраїльтяни та ті з них, які перехворіли коронавірусом, повинні були знаходитися на карантині тільки в тому випадку, якщо повернулися з однієї із країн максимального ризику.
4. Гендиректор МОЗ має право розпорядитися про обов'язкове носіння масок протягом двох тижнів на території будь-якої установи з метою запобігання нового спалаху COVID-19.
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Уряд також ухвалив рішення про те, що якщо протягом тижня в середньому буде не менше 100 нових заражених COVID-19, в Ізраїлі знову стане обов'язковим носіння масок в закритих приміщеннях.
Крім того, генеральний директор міністерства охорони здоров'я професор Хезі Леві підписав указ, що вносить ряд змін в методи боротьби з розповсюдженням в Ізраїлі коронавірусної хвороби.
Йдеться про наступне:
1. Якщо неповнолітня дитина молодше 12 років порушила карантин, його опікуну можна виписати штраф розміром 5 тисяч шекелів.
2. На території міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона й на території інших прикордонних пунктів належить носити захисні маски. Маски також обов'язкові в пунктах надання медичної допомоги.
3. Головний лікар округу, гендиректор МОЗ або начальник відділу громадської охорони здоров'я мають право відправити на карантин щепленого або того, хто вже перехворів коронавірусом, у наступних випадках:
- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті з людиною, зараженою небезпечним штамом коронавірусу, або існує підозра щодо такого контакту в зв'язку з локальним спалахом захворюваності;
- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим, й при цьому на постійній основі знаходиться в середовищі людей в групах ризику або нещепленої частини населення;
- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим в літаку.
Нагадаємо, до підписання даного указу щеплені ізраїльтяни та ті з них, які перехворіли коронавірусом, повинні були знаходитися на карантині тільки в тому випадку, якщо повернулися з однієї із країн максимального ризику.
4. Гендиректор МОЗ має право розпорядитися про обов'язкове носіння масок протягом двох тижнів на території будь-якої установи з метою запобігання нового спалаху COVID-19.
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