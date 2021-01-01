Ізраїль відклав на місяць відкриття країни для туристів

Ніцаном Горовицем та прем'єром Нафталі Беннетом в зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу,



Уряд також ухвалив рішення про те, що якщо протягом тижня в середньому буде не менше 100 нових заражених COVID-19, в Ізраїлі знову стане обов'язковим носіння масок в закритих приміщеннях.



Крім того, генеральний директор міністерства охорони здоров'я професор Хезі Леві підписав указ, що вносить ряд змін в методи боротьби з розповсюдженням в Ізраїлі коронавірусної хвороби.



Йдеться про наступне:



1. Якщо неповнолітня дитина молодше 12 років порушила карантин, його опікуну можна виписати штраф розміром 5 тисяч шекелів.



2. На території міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона й на території інших прикордонних пунктів належить носити захисні маски. Маски також обов'язкові в пунктах надання медичної допомоги.



3. Головний лікар округу, гендиректор МОЗ або начальник відділу громадської охорони здоров'я мають право відправити на карантин щепленого або того, хто вже перехворів коронавірусом, у наступних випадках:



- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті з людиною, зараженою небезпечним штамом коронавірусу, або існує підозра щодо такого контакту в зв'язку з локальним спалахом захворюваності;



- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим, й при цьому на постійній основі знаходиться в середовищі людей в групах ризику або нещепленої частини населення;



- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим в літаку.



Нагадаємо, до підписання даного указу щеплені ізраїльтяни та ті з них, які перехворіли коронавірусом, повинні були знаходитися на карантині тільки в тому випадку, якщо повернулися з однієї із країн максимального ризику.



4. Гендиректор МОЗ має право розпорядитися про обов'язкове носіння масок протягом двох тижнів на території будь-якої установи з метою запобігання нового спалаху COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ізраїльська держава відмовилася від запланованого на 1 липня зняття обмежень для в'їзду відпочивальників та туристів з-за кордону. Таке рішення 23 червня 2021 року було прийнято міністром охорони здоров'ята прем'єромв зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу, інформує Главком.Уряд також ухвалив рішення про те, що якщо протягом тижня в середньому буде не менше 100 нових заражених COVID-19, в Ізраїлі знову стане обов'язковим носіння масок в закритих приміщеннях.Крім того, генеральний директор міністерства охорони здоров'я професорпідписав указ, що вносить ряд змін в методи боротьби з розповсюдженням в Ізраїлі коронавірусної хвороби.Йдеться про наступне:1. Якщо неповнолітня дитина молодше 12 років порушила карантин, його опікуну можна виписати штраф розміром 5 тисяч шекелів.2. На території міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона й на території інших прикордонних пунктів належить носити захисні маски. Маски також обов'язкові в пунктах надання медичної допомоги.3. Головний лікар округу, гендиректор МОЗ або начальник відділу громадської охорони здоров'я мають право відправити на карантин щепленого або того, хто вже перехворів коронавірусом, у наступних випадках:- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті з людиною, зараженою небезпечним штамом коронавірусу, або існує підозра щодо такого контакту в зв'язку з локальним спалахом захворюваності;- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим, й при цьому на постійній основі знаходиться в середовищі людей в групах ризику або нещепленої частини населення;- якщо щеплений або той, хто перехворів, знаходився в тісному контакті із зараженим в літаку.Нагадаємо, до підписання даного указу щеплені ізраїльтяни та ті з них, які перехворіли коронавірусом, повинні були знаходитися на карантині тільки в тому випадку, якщо повернулися з однієї із країн максимального ризику.4. Гендиректор МОЗ має право розпорядитися про обов'язкове носіння масок протягом двох тижнів на території будь-якої установи з метою запобігання нового спалаху COVID-19.

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