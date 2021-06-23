У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на «пустушці»: так радила педіатр
Сьогодні, 08:29
У Львові дитина отримала сильний опік слизової рота через пораду педіатра.
Лікарка рекомендувала мамі 1-місячного малюка капати йому зеленку на дурника (або "пустушку"). Жінка запевнила, що такий метод допоможе боротися із молочницею.
Про інцидент розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит", куди госпіталізували хлопчика. про це пише "Українська правда".
"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", – розповідають медики.
Спершу у лікарів була підозра, що дитина хворіє на дифтерію, то до "Охматдиту" викликали інфекціоністів. А медзаклад мали зачиняти на карантин.
Попередньо лікарі також поговорили з мамою дитини, щоб вияснити деталі, проте результату не було.
Згодом медики випадково помітили дурника зеленого кольору.
"Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.
Сказати, що у педіатрів був шок – це нічого не сказати", – розповідають у лікарні.
За словами медиків, саме зеленка призвела до таких опіків у роті.
Після надання допомоги, мати з дитиною повернулися додому, пообіцявши більше так не експериментувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Лікарка рекомендувала мамі 1-місячного малюка капати йому зеленку на дурника (або "пустушку"). Жінка запевнила, що такий метод допоможе боротися із молочницею.
Про інцидент розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит", куди госпіталізували хлопчика. про це пише "Українська правда".
"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", – розповідають медики.
Спершу у лікарів була підозра, що дитина хворіє на дифтерію, то до "Охматдиту" викликали інфекціоністів. А медзаклад мали зачиняти на карантин.
Попередньо лікарі також поговорили з мамою дитини, щоб вияснити деталі, проте результату не було.
Згодом медики випадково помітили дурника зеленого кольору.
"Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.
Сказати, що у педіатрів був шок – це нічого не сказати", – розповідають у лікарні.
За словами медиків, саме зеленка призвела до таких опіків у роті.
Після надання допомоги, мати з дитиною повернулися додому, пообіцявши більше так не експериментувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
дурнувата мама, їй сказали капати, а не заливати.
Останні новини
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:58
У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на «пустушці»: так радила педіатр
Сьогодні, 08:29
У Луцьку з'явиться новий сквер
Сьогодні, 07:26