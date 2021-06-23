У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на «пустушці»: так радила педіатр





Лікарка рекомендувала мамі 1-місячного малюка капати йому зеленку на дурника (або "пустушку"). Жінка запевнила, що такий метод допоможе боротися із молочницею.



Про інцидент розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит", куди госпіталізували хлопчика. про це пише "

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", – розповідають медики.



Спершу у лікарів була підозра, що дитина хворіє на дифтерію, то до "Охматдиту" викликали інфекціоністів. А медзаклад мали зачиняти на карантин.



Попередньо лікарі також поговорили з мамою дитини, щоб вияснити деталі, проте результату не було.



Згодом медики випадково помітили дурника зеленого кольору.



"Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.



Сказати, що у педіатрів був шок – це нічого не сказати", – розповідають у лікарні.



За словами медиків, саме зеленка призвела до таких опіків у роті.



Після надання допомоги, мати з дитиною повернулися додому, пообіцявши більше так не експериментувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові дитина отримала сильний опік слизової рота через пораду педіатра.Лікарка рекомендувала мамі 1-місячного малюка капати йому зеленку на дурника (або "пустушку"). Жінка запевнила, що такий метод допоможе боротися із молочницею.Про інцидент розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит", куди госпіталізували хлопчика. про це пише " Українська правда".

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", – розповідають медики.Спершу у лікарів була підозра, що дитина хворіє на дифтерію, то до "Охматдиту" викликали інфекціоністів. А медзаклад мали зачиняти на карантин.Попередньо лікарі також поговорили з мамою дитини, щоб вияснити деталі, проте результату не було.Згодом медики випадково помітили дурника зеленого кольору."Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.Сказати, що у педіатрів був шок – це нічого не сказати", – розповідають у лікарні.За словами медиків, саме зеленка призвела до таких опіків у роті.Після надання допомоги, мати з дитиною повернулися додому, пообіцявши більше так не експериментувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію