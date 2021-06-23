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У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на «пустушці»: так радила педіатр

У Львові малюк отримав сильні опіки через зеленку на «пустушці»: так радила педіатр
У Львові дитина отримала сильний опік слизової рота через пораду педіатра.

Лікарка рекомендувала мамі 1-місячного малюка капати йому зеленку на дурника (або "пустушку"). Жінка запевнила, що такий метод допоможе боротися із молочницею.

Про інцидент розповіли у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит", куди госпіталізували хлопчика. про це пише "Українська правда".

"Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом! Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу", – розповідають медики.

Спершу у лікарів була підозра, що дитина хворіє на дифтерію, то до "Охматдиту" викликали інфекціоністів. А медзаклад мали зачиняти на карантин.

Попередньо лікарі також поговорили з мамою дитини, щоб вияснити деталі, проте результату не було.

Згодом медики випадково помітили дурника зеленого кольору.

"Мама малюка не розгубилася і розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на цей дитячий девайс.

Сказати, що у педіатрів був шок – це нічого не сказати", – розповідають у лікарні.

За словами медиків, саме зеленка призвела до таких опіків у роті.

Після надання допомоги, мати з дитиною повернулися додому, пообіцявши більше так не експериментувати.

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Теги: зеленка на пустушці, у дитини опіки, Львів
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Коментарі 1
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дурнувата мама, їй сказали капати, а не заливати.
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