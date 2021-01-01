Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:58
За добу 23 червня 2021 року в Україні зафіксували 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 33, у медпрацівників – 24).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 24 червня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 559 осіб;
◾️ летальних випадків – 58;
◾️ одужало – 2 471 особа;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 22 496 осіб,
◾️ методом ІФА – 11 418 осіб,
◾️ експрес-тестами – 20 429 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 231 914 осіб;
◾️ одужало – 2 157 732 особи;
◾️ летальних випадків – 52 181;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 739 672.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 223 випадки;
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 24 випадки;
Дніпропетровська область – 59 випадків;
Донецька область – 51 випадок;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 8 випадків;
Запорізька область – 42 випадки;
Івано-Франківська область – 14 випадків;
Київська область – 51 випадок;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 18 випадків;
Львівська область – 48 випадків;
Миколаївська область – 35 випадків;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 18 випадків;
Рівненська область – 26 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 57 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 49 випадків;
Черкаська область – 33 випадки;
Чернівецька область – 11 випадків;
Чернігівська область – 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 24 червня.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 559 осіб;
◾️ летальних випадків – 58;
◾️ одужало – 2 471 особа;
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 22 496 осіб,
◾️ методом ІФА – 11 418 осіб,
◾️ експрес-тестами – 20 429 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 231 914 осіб;
◾️ одужало – 2 157 732 особи;
◾️ летальних випадків – 52 181;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 739 672.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 223 випадки;
Вінницька область – 16 випадків;
Волинська область – 24 випадки;
Дніпропетровська область – 59 випадків;
Донецька область – 51 випадок;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 8 випадків;
Запорізька область – 42 випадки;
Івано-Франківська область – 14 випадків;
Київська область – 51 випадок;
Кіровоградська область – 15 випадків;
Луганська область – 18 випадків;
Львівська область – 48 випадків;
Миколаївська область – 35 випадків;
Одеська область – 30 випадків;
Полтавська область – 18 випадків;
Рівненська область – 26 випадків;
Сумська область – 24 випадки;
Тернопільська область – 6 випадків;
Харківська область – 57 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Хмельницька область – 49 випадків;
Черкаська область – 33 випадки;
Чернівецька область – 11 випадків;
Чернігівська область – 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні виявили один з найнебезпечніших штамів коронавірусу «Дельта»
23 червень, 17:11
У Володимирі-Волинському запрацює центр вакцинації проти Covid-19
23 червень, 17:04
Ковід в Україні: повідомили статистику за минулу добу
23 червень, 09:00
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за тиждень – 4 випадки сальмонельозу
Сьогодні, 09:16
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:58