Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу

За добу 23 червня 2021 року в Україні зафіксували 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 33, у медпрацівників – 24).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 24 червня.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 559 осіб;◾️ летальних випадків – 58;◾️ одужало – 2 471 особа;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 22 496 осіб,◾️ методом ІФА – 11 418 осіб,◾️ експрес-тестами – 20 429 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 231 914 осіб;◾️ одужало – 2 157 732 особи;◾️ летальних випадків – 52 181;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 739 672.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 223 випадки;Вінницька область – 16 випадків;Волинська область – 24 випадки;Дніпропетровська область – 59 випадків;Донецька область – 51 випадок;Житомирська область – 17 випадків;Закарпатська область – 8 випадків;Запорізька область – 42 випадки;Івано-Франківська область – 14 випадків;Київська область – 51 випадок;Кіровоградська область – 15 випадків;Луганська область – 18 випадків;Львівська область – 48 випадків;Миколаївська область – 35 випадків;Одеська область – 30 випадків;Полтавська область – 18 випадків;Рівненська область – 26 випадків;Сумська область – 24 випадки;Тернопільська область – 6 випадків;Харківська область – 57 випадків;Херсонська область – 30 випадків;Хмельницька область – 49 випадків;Черкаська область – 33 випадки;Чернівецька область – 11 випадків;Чернігівська область – 32 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.