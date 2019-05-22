На Волині за тиждень – 4 випадки сальмонельозу

Розповіли про епідемічну ситуацію на Волині з окремих інфекційних захворювань за минулий тиждень.Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороби МОЗ.Протягом тижня фахівці ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» із екстрених повідомленнях в області зареєстрували:- 30 випадків гострих кишкових інфекцій, захворюваність знаходиться на спорадичному рівні. В порівнянні з минулим тижнем спостерігається ріст, що відповідає даному періоду року.- 4 випадки сальмонельозу (пов’язані з вживанням домашніх сирих яєць та молочної продукції)- 35 випадків вітряної віспи, менше середнього багаторічного показника- 1 випадок вірусного гепатиту В- 3 паразитаних захворювань- 29 покусів тваринами, що майже на рівні минулого тижня- 25 покусів кліщамиОкрім того, на 24 тижні в області захворюваність ГРВІ знаходилась на сезонному рівні. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 248 та був нижче епідемічного порогу на 57%. За останній тиждень, порівняно з попереднім, захворюваність знизилась на 26%. У структурі захворюваності діти становлять 50%. Близько двох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (60%).