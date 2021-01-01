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Єгипет дозволив Covid-вакцинованим в'їзд без тестів: які умови

Єгипет дозволив Covid-вакцинованим в'їзд без тестів: які умови
В'їзд до Єгипту дозволено через 14 днів після завершення циклу вакцинації. Повністю вакциновані від коронавірусу Covid-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації.

Про це повідомила газета Al Ahram з посиланням на міністерство охорони здоров'я і народонаселення Єгипту, передає Главком.

«Сюди належать вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Управлінням з лікарських засобів Єгипту», – йдеться в повідомленні.

В'їзд дозволено через 14 днів після отримання другої дози двокомпонентної вакцини («Супутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), або через 14 днів після отримання першої дози однокомпонентної вакцини Johnson&Johnson. Сертифікати повинні містити QR-код і печатку офіційного органу, жодні виправлення, помилки або дописки не допускаються.

При цьому обумовлюється, що це стосується країн, «не охоплених мутованими штамами коронавірусу». Якщо пасажир прибуває з однієї з країн, де зафіксовані мутації (сюди належать Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Непал, В'єтнам, Шрі-Ланка, Бразилія і деякі інші країни Латинської Америки), то навіть за наявності сертифікату про вакцинацію той, хто прибуває, зобов'язаний зробити в аеропорту молекулярний експрес-тест на коронавірус.

Якщо цей тест виявиться позитивним, то іноземний громадянин зобов'язаний зробити ще ПЛР-тест. Якщо і цей тест буде позитивним, то вступає в дію протокол, відповідно до якого зараженого поміщають в ковідний госпіталь.

Останнім часом в Єгипті ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Якщо в травні – на початку червня щодня фіксували понад тисячу нових випадків зараження, то зараз середньодобовий приріст інфікованих знизився до 500 осіб.

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Теги: Єгипет, в'їзд, Україна, вакцинація, тест
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