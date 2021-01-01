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У Луцьку горіла квартира

У Луцьку горіла квартира
У Луцьку горіла однокімнатна квартира, що в житловому будинку на вулиці Ковельській.

Повідомлення до Служби порятунку «101» надійшло 23 червня о 15:15, інформує ДСНС в області.

Бійці 2-ої та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька виїхали за вказаною адресою. Ліквідували пожежу о 15:27.

Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі.

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Теги: квартира, пожежа
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