У Луцьку горіла квартира





Повідомлення до Служби порятунку «101» надійшло 23 червня о 15:15, інформує ДСНС в області.



Бійці 2-ої та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька виїхали за вказаною адресою. Ліквідували пожежу о 15:27.



Ймовірна причина загоряння - коротке замикання електромережі.

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