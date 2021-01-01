На Волині за добу горіли три житлові будинки

На Волині 23 червня рятувальники отримали 3 повідомлення про пожежі в житлових будинках.Про це інформує ДСНС в області.23 червня о 05:55 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку та цегляної господарської будівлі на вул. Річна в м. Володимир-Волинському. О 07:23 пожежу локалізували та о 07:57 ліквідували рятувальники 18-ої, 9-ї державних пожежно-рятувальних частин смт Іваничі та м. Горохів відповідно, а також команда місцевої пожежної охорони смт Павлівка. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.О 10:28 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Підкормілля Любешівської сільської громади Камінь-Каширського району. До місця події спрямували рятувальників 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівників місцевої пожежної охорони с. Дольськ. Через сильне задимлення рятувальники працювали у складі ланки газодимозахисної служби. О 10:50 рятувальники локалізували, об 11:15 – ліквідували пожежу. Ймовірна причина пожежі: порушення правил технічної експлуатації електричного приладу.О 14:49 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку в селі Сапогове Луцької міської громади. На місці події працювали рятувальники 6-ої, 1-ї Державних пожежно-рятувальних частини м. Ківерці та Луцька. Пожежу локалізували о 15:16, о 15:40 - ліквідували. Ймовірна причина пожежі: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової печі.