24 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:29
Станом на 24 червня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 24 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).
Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 30
Летальних випадків (осіб) – 2.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 427,
методом ІФА (осіб) – 377,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 845.
Активні випадки на сьогодні – 538, що становить 52,2 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 076 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),
одужало (осіб) – 60 346 (з них дітей – 3196 та медичних працівників – 3565),
летальних випадків (осіб) – 1 192 (з них медичних працівників – 29).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 253 618,
методом ІФА (осіб) –172 049.
Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області
Луцький район – 11 хворих:
Луцька ТГ – 7
Торчинська ТГ – 4
Володимир-Волинський район – 0 хворих:
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Маневицька ТГ – 3
Прилісненська ТГ – 1
Ковельський район – 9 хворих:
Вишнівська ТГ – 1
Головненська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 7
Проти COVID-19 за добу 23 червня 2021 року провели 1293 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали 38520 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8334 особи. Загалом проведено 46854 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 30
Летальних випадків (осіб) – 2.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 427,
методом ІФА (осіб) – 377,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 845.
Активні випадки на сьогодні – 538, що становить 52,2 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 076 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),
одужало (осіб) – 60 346 (з них дітей – 3196 та медичних працівників – 3565),
летальних випадків (осіб) – 1 192 (з них медичних працівників – 29).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 253 618,
методом ІФА (осіб) –172 049.
Розподіл позитивних випадків за добу в адміністративних територіях області
Луцький район – 11 хворих:
Луцька ТГ – 7
Торчинська ТГ – 4
Володимир-Волинський район – 0 хворих:
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Маневицька ТГ – 3
Прилісненська ТГ – 1
Ковельський район – 9 хворих:
Вишнівська ТГ – 1
Головненська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 7
Проти COVID-19 за добу 23 червня 2021 року провели 1293 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали 38520 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8334 особи. Загалом проведено 46854 щеплення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 08:58
В Україні виявили один з найнебезпечніших штамів коронавірусу «Дельта»
23 червень, 17:11
У Володимирі-Волинському запрацює центр вакцинації проти Covid-19
23 червень, 17:04
Ковід в Україні: повідомили статистику за минулу добу
23 червень, 09:00
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за добу горіли три житлові будинки
Сьогодні, 10:45
24 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:29
Зливи, потопи і спека: фахівці пояснили причини аномальної погоди в Україні та сказали, чого чекати
Сьогодні, 10:19
У Луцьку горіла квартира
Сьогодні, 10:00