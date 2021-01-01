24 нових та 2 летальних випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Станом на 24 червня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 24 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 0, медпрацівників – 0).Про це інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.Також за добу:Одужало (осіб) – 30Летальних випадків (осіб) – 2.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 427,методом ІФА (осіб) – 377,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 845.Активні випадки на сьогодні – 538, що становить 52,2 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 076 (з них дітей – 3212 та медичних працівників – 3608),одужало (осіб) – 60 346 (з них дітей – 3196 та медичних працівників – 3565),летальних випадків (осіб) – 1 192 (з них медичних працівників – 29).Здійснено тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 253 618,методом ІФА (осіб) –172 049.Луцька ТГ – 7Торчинська ТГ – 4Володимир-Волинський район – 0 хворих:Маневицька ТГ – 3Прилісненська ТГ – 1Вишнівська ТГ – 1Головненська ТГ – 1Ковельська ТГ – 7Проти COVID-19 за добу 23 червня 2021 року провели 1293 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали 38520 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8334 особи. Загалом проведено 46854 щеплення.