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Волиняни поділилися секретами приготування борщу, що визнали найкращим у всеукраїнському конкурсі

Волиняни поділилися секретами приготування борщу, що визнали найкращим у всеукраїнському конкурсі
Рецептура улюбленої страви і відео її приготування у печі, колоритно представлені любешівцями, вибороли перемогу на Всеукраїнському конкурсі учнівської молоді «Український борщ – національний бренд кулінарної культури».

Здобувач спеціалізації кухар-кондитер Любешівського технічного коледжу ЛНТУ Вадим Корець став першим з 255 учасників з усіх куточків нашої держави. Співавторами презентації унікального рецепту борщу стали майстри коледжу Олена Блеянюк, Тетяна Кравченко та фотомитець Ольга Корець, пише Полісся.

Рецепт цього борщу в родині Олени Блеянюк передавався з покоління в покоління від матері до доньки. Сягає він 18 століття. І хоча це доки ніде не документувалося, а таки червоний борщ з кислинкою споконвіків варили у Шлапані. Особливо після Великодня, коли лишалися квашені буряки, соком яких до свята заливали хрін. Ексклюзивний інгредієнт заправки – журавлина. Оскільки використовується ще й кислий буряк з соком, то для увиразнення смаку додають і гречаний мед.

Картоплю ж варять цілою, а потім дістають і товчуть. Також у «шлапанський» борщ дають цілі моркву й цибулю, сушені гриби, м’ясо, сало й зелень. А наостанок – сметану. І не забути посолити, поперчити, бо, звикли казати старші люди, «де з перцем, там з чистим серцем». Але найголовніша складова страви, зі слів Олени Олексіївни, – настрій і хороша енергетика. «Без душі до борщу не приступай!» – наказує у відеороботі, яка й стала найкращою на конкурсі, тітка своєму племіннику Вадиму, передаючи йому свої кулінарні знання.

Доки в печі готувалася ароматна українська страва, перед полум’ям на смальці напекли дріжджових паляничок – по-місцевому «передполум’яників». І присмачили їх затовкою із часнику та сала.
Волиняни поділилися секретами приготування борщу, що визнали найкращим у всеукраїнському конкурсі

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Теги: борщ, конкурс
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