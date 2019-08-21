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У Луцьку затримали водія «під кайфом»

У Луцьку затримали водія «під кайфом»
В обласному центрі Волині патрульні виявили водія, який, ймовірно, керував у стані наркотичного сп’яніння.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

24 червня, у нічну зміну під час патрулювання на вулиці Червоного Хреста, що у Луцьку, за порушення ПДР (п. 9.2 (б) ПДР) патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz.

Під час спілкування з 40-річним керманичем у нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію" під час застосування превентивного заходу поверхневої перевірки у керманича виявили пристрої для куріння.

Пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі кермувальник відмовився.

Окрім того, останній не мав при собі реєстраційного документа на транспортний засіб та поліса обов’язкового страхування.

У результаті на нього склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші, відповідно до вчинених правопорушень.

Патрульні також провели керманичу профілактичну бесіду для недопущення адміністративних правопорушень надалі.

У Луцьку затримали водія «під кайфом»

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Теги: Луцьк, водій, наркотики
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