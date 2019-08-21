У Луцьку затримали водія «під кайфом»





Про це



24 червня, у нічну зміну під час патрулювання на вулиці Червоного Хреста, що у Луцьку, за порушення ПДР (п. 9.2 (б) ПДР) патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz.



Під час спілкування з 40-річним керманичем у нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію" під час застосування превентивного заходу поверхневої перевірки у керманича виявили пристрої для куріння.



Пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі кермувальник відмовився.



Окрім того, останній не мав при собі реєстраційного документа на транспортний засіб та поліса обов’язкового страхування.



У результаті на нього склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші, відповідно до вчинених правопорушень.



Патрульні також провели керманичу профілактичну бесіду для недопущення адміністративних правопорушень надалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині патрульні виявили водія, який, ймовірно, керував у стані наркотичного сп’яніння.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.24 червня, у нічну зміну під час патрулювання на вулиці Червоного Хреста, що у Луцьку, за порушення ПДР (п. 9.2 (б) ПДР) патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz.Під час спілкування з 40-річним керманичем у нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Відповідно до ст.34 Закону України "Про Національну поліцію" під час застосування превентивного заходу поверхневої перевірки у керманича виявили пристрої для куріння.Пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі кермувальник відмовився.Окрім того, останній не мав при собі реєстраційного документа на транспортний засіб та поліса обов’язкового страхування.У результаті на нього склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та інші, відповідно до вчинених правопорушень.Патрульні також провели керманичу профілактичну бесіду для недопущення адміністративних правопорушень надалі.

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