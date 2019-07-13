Лучан турбує не реконструкція «очисних», а питання зникнення смороду у місті, – депутат міськради





Тарас Шкітер, голова фракції Громадянського Руху "СВІДОМІ", зауважив, що лучан турбує не реконструкція очисних споруд, а питання, коли врешті зникне сморід. Про це він заявив в ефірі "Відкрита влада. Місто" на одному з місцевих каналів, пише



"Лучан турбує те, що є неприємний запах в місті. І треба розуміти, що це надзвичайно важливе питання, тому що навіть при реконструйованому проспекті Волі ніхто його не оцінить, якщо в центрі міста буде неприємний запах. Звичайно, ми підтримуємо реконструкцію проспекту, але потрібно повністю запевнити містян, коли неприємний запах зникне", - розповів Шкітер.







Депутат зауважив, що джерелами смороду називали різні об'єкти і не відразу це були очисні споруди.



"Якщо говорити про історію неприємного запаху, то ми лише зараз дійшли, що це очисні споруди. Спочатку говорили, що це приватний бізнес, потім ні - не приватний бізнес, тепер - очисні", - сказав Тарас Шкітер.



Лучанам не важливо, в чому причина. Для лучан важливо, щоб запаху не було. На думку Шкітера, влада міста має сказати точно, коли запаху не буде і цього дотриматися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк роками живе із проблемою неприємного запаху. Його джерелом є, зокрема, і очисні споруди в Липлянах. З часу будівництва у 1973 році жодних капітальних чи серйозних поточних ремонтів там не проводилось. Нині очисні споруди готують до початку реконструкції., голова фракції Громадянського Руху "СВІДОМІ", зауважив, що лучан турбує не реконструкція очисних споруд, а питання, коли врешті зникне сморід. Про це він заявив в ефірі "Відкрита влада. Місто" на одному з місцевих каналів, пише ІА "Конкурент". "Лучан турбує те, що є неприємний запах в місті. І треба розуміти, що це надзвичайно важливе питання, тому що навіть при реконструйованому проспекті Волі ніхто його не оцінить, якщо в центрі міста буде неприємний запах. Звичайно, ми підтримуємо реконструкцію проспекту, але потрібно повністю запевнити містян, коли неприємний запах зникне", - розповів Шкітер.Депутат зауважив, що джерелами смороду називали різні об'єкти і не відразу це були очисні споруди."Якщо говорити про історію неприємного запаху, то ми лише зараз дійшли, що це очисні споруди. Спочатку говорили, що це приватний бізнес, потім ні - не приватний бізнес, тепер - очисні", - сказав Тарас Шкітер.Лучанам не важливо, в чому причина. Для лучан важливо, щоб запаху не було. На думку Шкітера, влада міста має сказати точно, коли запаху не буде і цього дотриматися.

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