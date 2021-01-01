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Відпочинок на Світязі: хто і як стежить за безпекою людей. ВІДЕО

Відпочинок на Світязі: хто і як стежить за безпекою людей. ВІДЕО
На території Шацької територіальної громади визначили 13 місць, де дозволено купатися, там працює 16 рятувальних постів, працівники яких стежать за відпочивальниками у воді і завертають усіх, хто задалеко заплив.

Облаштування і утримання одного рятувального поста коштує орієнтовно 260 тисяч гривень, розповів "Суспільному Волині" голова Шацької селищної ради Сергій Карпук.

На одному із найпопулярніших серед туристів пляжі - в урочищі "Гряда", діє два рятувальні пости. Їх обслуговує комунальне підприємство "Будинкоуправління".

Довжина цього пляжу – 300 метрів. За допомогою бінокля рятувальники дивляться, аби люди не запливали на небезпечну відстань.

"Можна розгледіти матрац, люди відпливли на човнах, катамаранах, швиденько завернути, дати попередження. Таке буває, що люди навіть засинають на матрацах, вітер зносить", – каже начальник рятувального посту Руслан Пилиповець.

Пости на "Гряді" працюють другий тиждень, забезпечені усім необхідним, аби рятувати людей на воді, перед початком сезону обстежили дно. Поки один рятувальник стежить за ситуацією у біновль, його колега патрулює акваторію на катері.

Головна небезпека цього пляжу, каже рятувальник, обвал дна, який знаходиться за сто двадцять метрів від берега. Ярослав Вільнер розповідає: це специфіка озера Світязь, коли кількасот метрів від берега можна йти, а потім різко починається глибина.

Суспільне поспілкувалося з відпочивальниками і запитало, чи звертають вони увагу при виборі пляжу на наявність рятувального поста.



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Теги: Світязь, рятувальні пости, безпека відпочивальників
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