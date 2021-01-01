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У Луцьку у п'ятницю, 25 червня, майже два десятки вулиць залишаться без світла

У Луцьку у п'ятницю, 25 червня, майже два десятки вулиць залишаться без світла
Повідомили, на яких вулицях Луцька 25 червня не буде світла.

Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у п'ятницю, 25 червня, тимчасово припинять електропостачання таких вулиць:

09:00-13:00 - вул. Володимирська (частково), вул. Путінцева, вул. Кленова, вул. Берестечківська, вул. Соснова, вул. Ясенова;

09:00-16:00 - вул. Шевченка (частково), вул. Залазна, вул. Ломоносова, вул. Фурманова, вул. Ушинського, вул. Янки Купали;

10:00-17:00 - вул. Приміська, с.Зміїнець вул.Приміська (частково), вул.Лескова, вул. Качалова, пров.Качалова, вул.Ковельська (частково).

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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