У луцького депутата народилася донька

У депутата Луцької міської ради- поповнення в сім'ї.В обранця громади народилася донька, інформує ВО "Свобода" Волинь.Нагадаємо, Микола Федік у жовтні 2015 року був обраний депутатом Луцької міської ради VII скликання від Луцької міської організації Всеукраїнського об’єднання "Свобода".У 2020 році також обраний депутатом міської ради від ВО "Свобода". Голова фракції ВО "Свобода" в мерії. Голова постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.Микола Федік та його дружина Юлія виховують доньку Анну. Тож подружжя збагатилося ще на одну донечку.