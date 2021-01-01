вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцького депутата народилася донька

У луцького депутата народилася донька
У депутата Луцької міської ради Миколи Федіка - поповнення в сім'ї.

В обранця громади народилася донька, інформує ВО "Свобода" Волинь.

Нагадаємо, Микола Федік у жовтні 2015 року був обраний депутатом Луцької міської ради VII скликання від Луцької міської організації Всеукраїнського об’єднання "Свобода".

У 2020 році також обраний депутатом міської ради від ВО "Свобода". Голова фракції ВО "Свобода" в мерії. Голова постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Микола Федік та його дружина Юлія виховують доньку Анну. Тож подружжя збагатилося ще на одну донечку.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає новоспечених батьків! Нехай донечка росте вам на радість та з радістю пізнає цей світ, а ще буде завжди щасливою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: донька, депутат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща вводить обов’язковий 10-денний карантин для туристів, зокрема і українських
Сьогодні, 14:10
У луцького депутата народилася донька
Сьогодні, 14:02
Чимало волинян у разі хвороби не йдуть до медиків, а лікуються народними методами
Сьогодні, 13:43
Відпочинок на Світязі: хто і як стежить за безпекою людей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
«Моє головне відкриття – люди», – депутат Підгайцівської громади В’ячеслав Разумовський. ІНТЕРВ’Ю «Моє головне відкриття – люди», – депутат Підгайцівської громади В’ячеслав Разумовський. ІНТЕРВ’Ю
04 червень, 13:45
У спадок від попередньої Луцької райради отримали багато негативу, – депутат Микола Романюк У спадок від попередньої Луцької райради отримали багато негативу, – депутат Микола Романюк
20 травень, 16:38
Депутат Ківерцівської міськради поверне громаді земельну ділянку, яку виділили йому незаконно Депутат Ківерцівської міськради поверне громаді земельну ділянку, яку виділили йому незаконно
08 квітень, 11:20
Волиняни просять відновити автобус, який курсував з Ковеля до «Лісової пісні» Волиняни просять відновити автобус, який курсував з Ковеля до «Лісової пісні»
22 лютий, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща вводить обов’язковий 10-денний карантин для туристів, зокрема і українських
Сьогодні, 14:10
 0
У луцького депутата народилася донька
Сьогодні, 14:02
 0
Чимало волинян у разі хвороби не йдуть до медиків, а лікуються народними методами
Сьогодні, 13:43
 0
Відпочинок на Світязі: хто і як стежить за безпекою людей. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
 0
Районні ради проти адміністрацій: на Волині відбувся турнір з нагоди професійного свята держслужбовців
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8