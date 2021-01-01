Польща вводить обов’язковий 10-денний карантин для туристів, зокрема і українських





Про це під час пресконференції повідомив у середу заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска, передає власний кореспондент



"Ми відновлюємо карантин за подорожуючих з-за кордону. Він буде обов’язковим для приїжджих із країн, які не належать до Шенгенської зони і які не належать до простору у кордонах ЄС", - заявив Краска.



За його словами, обов’язок карантину запроваджується від опівночі 24 червня. Від нього можуть звільнити після 7-ми днів карантину і після отримання негативного тесту на COVID-19. Він додав, що відтепер не буде можливості звільнитися з карантину в результаті негативного тесту на коронавірус, виконаного упродовж 48-ми годин після перетину польського кордону.



За його словами, від обов’язкого карантину звільнятимуться повністю вакциновані особи (двома дозами вакцини або однією дозою вакцини Johnson& Johnson), а також діти до 12-ти років, які перебувають під наглядом вакцинованих батьків.



Краска повідомив, що такі дії мають уберегти поляків від нових, більш заразних штамів коронавірусу, зокрема так званого "індійського” штаму "Дельта".



Як повідомлялося, від опівночі 23 червня Польща запровадила обов’язковий 7-денний карантин для осіб, які прибувають з Великої Британії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від опівночі, 24 червня, Польща запровадила обов’язковий 10-денний карантин для осіб, які приїжджатимуть до країни з-за меж ЄС.Про це під час пресконференції повідомив у середу заступник глави МОЗ Польщі, передає власний кореспондент Укрінформу. "Ми відновлюємо карантин за подорожуючих з-за кордону. Він буде обов’язковим для приїжджих із країн, які не належать до Шенгенської зони і які не належать до простору у кордонах ЄС", - заявив Краска.За його словами, обов’язок карантину запроваджується від опівночі 24 червня. Від нього можуть звільнити після 7-ми днів карантину і після отримання негативного тесту на COVID-19. Він додав, що відтепер не буде можливості звільнитися з карантину в результаті негативного тесту на коронавірус, виконаного упродовж 48-ми годин після перетину польського кордону.За його словами, від обов’язкого карантину звільнятимуться повністю вакциновані особи (двома дозами вакцини або однією дозою вакцини Johnson& Johnson), а також діти до 12-ти років, які перебувають під наглядом вакцинованих батьків.Краска повідомив, що такі дії мають уберегти поляків від нових, більш заразних штамів коронавірусу, зокрема так званого "індійського” штаму "Дельта".Як повідомлялося, від опівночі 23 червня Польща запровадила обов’язковий 7-денний карантин для осіб, які прибувають з Великої Британії.

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