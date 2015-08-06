У волинському виші розробили промоційні сувеніри, що зроблять Олику впізнаваною серед туристів





Про це інформують на сайті ВНУ імені Лесі Українки.







Раніше ректор Анатолій Цьось окреслив готовність і визначив можливу масштабність залучення закладу вищої освіти в дослідження і відновлення замку Радзивіллів в Олиці. «Ми маємо загальну концепцію щодо бренду та промоції, щоб це була системна різнорівнева та результативна робота», – наголосив очільник ВНУ імені Лесі Українки.



Першим результативним кроком у межах підписаної угоди про співпрацю університету з Олицькою селищною радою стала розробка промоційного комплекту сувенірної продукції – буклету «Туристична Олика», карти-схеми та стікерів. Комплект покликаний ідентифікувати та розпочати сучасне прочитання ландшафту пам’яті.



Змістове наповнення буклету забезпечила редакторка відділу інформаційної політики Волинського національного університету імені Лесі Українки, історикиня Тетяна Яцечко-Блаженко.



Графічний дизайн усього комплекту реалізований кафедрою дизайну, зокрема Дмитром Авраменком, Марією Назарчук, Марією Єфімовою та Богданою Чугай. Проєкт інтерактивної карти Олики підготували викладачі та завідувач кафедри туризму та готельного господарства Леонід Ільїн.



«Змістові блоки буклету були сформовані таким чином, щоб дати можливість по-різному прочитувати ті самі знакові місця пам’яті й формувати різний досвід у межах одного соціального простору: через історичну оповідь, через фрагменти життєпису засновників Олицького замку, через замальовки побуту родини Радзивіллів, через рецепти тодішньої традиційної кухні й, звісно ж, через міські легенди. Окрім того, ми забезпечили можливість отримати інформацію у різний спосіб: у традиційній паперовій версії, завантаживши інтерактивну карту та QR-коди й навіть через візуальні практики – стікери», – наголосила проректор Наталія Благовірна.



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