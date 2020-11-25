Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль





Про це



Автомобіль на шассі Fiat виконаний у вигляді вантажного фургону, в якому знаходиться потужний компресор та електрогенератор для швидкої заправки балонів на стисненому повітрі.



Спецавтомобіль призначений для оперативного прибуття до місця виникнення надзвичайної ситуації, транспортування спеціального спорядження та обладнання, забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з використанням засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри (в тому числі апаратів на стисненому повітрі) під час гасіння великих пожеж, рятування людей.



Для довідки функціональні можливості автомобіля:



- оперативна та мобільна доставка дорогами всіх категорій з максимальною швидкістю розрахунку в кількості 1+2 осіб (у тому числі водій) та спеціального устаткування до місць проведення аварійно-рятувальних робіт;



- організація радіозв'язку в УКХ - діапазоні з використанням базової радіостанції на дальність не менше 20 км та переносних - на дальність не менше 3 км;



- надання першої медичної допомоги постраждалим з використанням медичного обладнання;



- освітлення місць проведення аварійно-рятувальних робіт;



- забезпечення рятувальників засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри;



- заправлення, обслуговування та ремонт засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри (у тому числі апаратів на стисненому повітрі);



- організація експлуатації та заміни використаних засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри (в тому числі апаратів на стисненому повітрі);



- організація та робота контрольного перепускного пункту газо-димозахисної служби.



Автомобіль дозволить зменшити швидкість реагування на пожежі та надзвичайні ситуації, де працюють ланки газодимозахисної служби рятувальників підрозділів служби 101 області.



Техніка придбана в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Ефективна координація рятувальних заходів в Остролецько-Сєддєцькому субрегіоні та Волинській області», що співфінансується Європейським Союзом по Програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014 — 2020».

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