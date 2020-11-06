На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв





Про це розповів радник голови Луцької районної ради, голова комісії з питань раціонального використання природних ресурсів Волинської обласної ради Юрій Ройко,



Зліт ініціював Волинський обласний еколого-натуралістичний центр, з яким Луцька районна рада співпрацює у рамках підписаного Меморандуму.



«Я теж вихованець шкільного лісництва, першого на Волині, яке діяло у Цумані. За фахом я - лісівник, а зараз – голова «екологічної» комісії в обласній раді. Ліси - найбільше багатство Волині, де 700 тисяч гектарів покриті лісовими насадженнями. Завдяки цьому наша область є однією з найбільш лісистих в Україні та однією із базових ресурсних регіонів лісової галузі країни.



ООН назвала найбільшою загрозою для людства глобальне потепління, тому саме ліси – легені планети, це безальтернативна форма боротьби з глобальним потеплінням. Треба завжди пам’ятати «золоте» правило лісівника: зрубав один гектар, посади щонайменше 1,2 гектара», - сказав у вітальному слові Юрій Ройко.



Він також побажав учасникам перемоги у конкурсі та гідного представлення своїх робіт на всеукраїнському рівні.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку в лісовому коледжі імені В. Сулька стартував обласний зліт шкільних лісництв. Протягом трьох днів 19 шкільних лісництв з усієї Волині презентуватимуть та захищатимуть свої роботи природничого, природоохоронного та екологічного спрямування.Про це розповів радник голови Луцької районної ради, голова комісії з питань раціонального використання природних ресурсів Волинської обласної ради інформує пресслужба райради.Зліт ініціював Волинський обласний еколого-натуралістичний центр, з яким Луцька районна рада співпрацює у рамках підписаного Меморандуму.«Я теж вихованець шкільного лісництва, першого на Волині, яке діяло у Цумані. За фахом я - лісівник, а зараз – голова «екологічної» комісії в обласній раді. Ліси - найбільше багатство Волині, де 700 тисяч гектарів покриті лісовими насадженнями. Завдяки цьому наша область є однією з найбільш лісистих в Україні та однією із базових ресурсних регіонів лісової галузі країни.ООН назвала найбільшою загрозою для людства глобальне потепління, тому саме ліси – легені планети, це безальтернативна форма боротьби з глобальним потеплінням. Треба завжди пам’ятати «золоте» правило лісівника: зрубав один гектар, посади щонайменше 1,2 гектара», - сказав у вітальному слові Юрій Ройко.Він також побажав учасникам перемоги у конкурсі та гідного представлення своїх робіт на всеукраїнському рівні.

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