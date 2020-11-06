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На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв

На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв
У Шацьку в лісовому коледжі імені В. Сулька стартував обласний зліт шкільних лісництв. Протягом трьох днів 19 шкільних лісництв з усієї Волині презентуватимуть та захищатимуть свої роботи природничого, природоохоронного та екологічного спрямування.

Про це розповів радник голови Луцької районної ради, голова комісії з питань раціонального використання природних ресурсів Волинської обласної ради Юрій Ройко, інформує пресслужба райради.

Зліт ініціював Волинський обласний еколого-натуралістичний центр, з яким Луцька районна рада співпрацює у рамках підписаного Меморандуму.

«Я теж вихованець шкільного лісництва, першого на Волині, яке діяло у Цумані. За фахом я - лісівник, а зараз – голова «екологічної» комісії в обласній раді. Ліси - найбільше багатство Волині, де 700 тисяч гектарів покриті лісовими насадженнями. Завдяки цьому наша область є однією з найбільш лісистих в Україні та однією із базових ресурсних регіонів лісової галузі країни.

ООН назвала найбільшою загрозою для людства глобальне потепління, тому саме ліси – легені планети, це безальтернативна форма боротьби з глобальним потеплінням. Треба завжди пам’ятати «золоте» правило лісівника: зрубав один гектар, посади щонайменше 1,2 гектара», - сказав у вітальному слові Юрій Ройко.

Він також побажав учасникам перемоги у конкурсі та гідного представлення своїх робіт на всеукраїнському рівні.

На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв

На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв

На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв

На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв

На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв

На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв

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Теги: Волинь, Шацьк, шкільне лісництво, зліт
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