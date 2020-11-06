На Волині стартував обласний зліт шкільних лісництв
Сьогодні, 15:43
У Шацьку в лісовому коледжі імені В. Сулька стартував обласний зліт шкільних лісництв. Протягом трьох днів 19 шкільних лісництв з усієї Волині презентуватимуть та захищатимуть свої роботи природничого, природоохоронного та екологічного спрямування.
Про це розповів радник голови Луцької районної ради, голова комісії з питань раціонального використання природних ресурсів Волинської обласної ради Юрій Ройко, інформує пресслужба райради.
Зліт ініціював Волинський обласний еколого-натуралістичний центр, з яким Луцька районна рада співпрацює у рамках підписаного Меморандуму.
«Я теж вихованець шкільного лісництва, першого на Волині, яке діяло у Цумані. За фахом я - лісівник, а зараз – голова «екологічної» комісії в обласній раді. Ліси - найбільше багатство Волині, де 700 тисяч гектарів покриті лісовими насадженнями. Завдяки цьому наша область є однією з найбільш лісистих в Україні та однією із базових ресурсних регіонів лісової галузі країни.
ООН назвала найбільшою загрозою для людства глобальне потепління, тому саме ліси – легені планети, це безальтернативна форма боротьби з глобальним потеплінням. Треба завжди пам’ятати «золоте» правило лісівника: зрубав один гектар, посади щонайменше 1,2 гектара», - сказав у вітальному слові Юрій Ройко.
Він також побажав учасникам перемоги у конкурсі та гідного представлення своїх робіт на всеукраїнському рівні.
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Про це розповів радник голови Луцької районної ради, голова комісії з питань раціонального використання природних ресурсів Волинської обласної ради Юрій Ройко, інформує пресслужба райради.
Зліт ініціював Волинський обласний еколого-натуралістичний центр, з яким Луцька районна рада співпрацює у рамках підписаного Меморандуму.
«Я теж вихованець шкільного лісництва, першого на Волині, яке діяло у Цумані. За фахом я - лісівник, а зараз – голова «екологічної» комісії в обласній раді. Ліси - найбільше багатство Волині, де 700 тисяч гектарів покриті лісовими насадженнями. Завдяки цьому наша область є однією з найбільш лісистих в Україні та однією із базових ресурсних регіонів лісової галузі країни.
ООН назвала найбільшою загрозою для людства глобальне потепління, тому саме ліси – легені планети, це безальтернативна форма боротьби з глобальним потеплінням. Треба завжди пам’ятати «золоте» правило лісівника: зрубав один гектар, посади щонайменше 1,2 гектара», - сказав у вітальному слові Юрій Ройко.
Він також побажав учасникам перемоги у конкурсі та гідного представлення своїх робіт на всеукраїнському рівні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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